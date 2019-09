Gehrden

Der Konzertpianist Artem Yasynskyy gastiert am Sonntag, 15. September, in der Reihe „ Weltklassik am Klavier“ im Bürgersaal der Stadt Gehrden. Der junge Ukrainer spielt Werke von Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Liszt, Karol Symanowski, Edward Grieg und Johannes Brahms.

Der 30-jährige Yasynykyy i...