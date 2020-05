Lenthe

Die Sanierung und Modernisierung des innerörtlichen Radweges verfolgen die Lenther mit Argusaugen. Aus ihrer Sicht ist die fast 200.000 Euro teure Maßnahme unnötig. Viele Bürger und auch der Ortsrat hätten sich gewünscht, dass der viel benutzte Radweg nach Hannover und die Verbindung zwischen Lenthe und Northen erneuert werden. Beide Strecken sind in einem schlechten Zustand.

Ortsratsmitglied Jakob von Richthofen hat seinem Unmut bereits mehrfach Luft gemacht. „Die Maßnahme ist Nonsens“, sagt er. Zumal diese Modernisierung aus seiner Sicht keine Verbesserung für den Radverkehr in Lenthe bringe.

Die Region hat anders entschieden, trotz der Proteste. So wurden in Lenthe 200 Unterschriften gesammelt; damit bringen die Unterzeichner zum Ausdruck, dass sie sie Pläne ablehnen. Was Ortsbürgermeister Jürgen Ermerling ärgert. „Es hat keine Reaktion auf diese Liste gegeben“, sagt er. Und überhaupt: Der Ortsrat sei nicht in die Planung eingebunden worden. „Wir sind letztlich vor vollendete Tatsachen gestellt worden“, sagt Ermerling frustriert.

Region entschuldigt sich und will zahlen

Inzwischen sind sowieso Fakten geschaffen worden. Am vergangenen Montag haben die Arbeiten an der K230 begonnen. Und es gibt bereits den ersten Ärger. Entgegen der Absprachen hat die ausführende Fachfirma einen Blühstreifen gemäht – „am hellichten Tag bei bestem Sonnenschein und einem hohen Insektenaufkommen“, sagt Ortsratsmitglied Jakob von Richthofen. Aus Sicht des Naturschutz sei das fatal. „Es sind bei den Arbeiten garantiert unzählige Insekten geschreddert worden“, sagt von Richthofen.

Die Region hat sich inzwischen bei Ortsbürgermeister Ermerling entschuldigt. Es sei offenbar ein Missverständnis zwischen der Region und der Baufirma gewesen. Die Behörde will den Blühstreifen nun ersetzen und die Kosten dafür übernehmen. Angelegt hat die schmale und im Ort beliebte Blumenwiese Jakob von Richthofen. „Zur Verschönerung“, sagt er.

Bunte Vielfalt: Die Blumenwiese an der K230 in Lenthe. Quelle: Privat

Die Region wird in den nächsten Monaten in Lenthe sowie in Northen und Everloh die Radwege sanieren. Der erste Bauabschnitt erstreckt sich in Lenthe von der Einmündung Im Eickhof bis zur Winterstraße. Nach etwa vier Wochen folgt der Bereich zwischen Winterstraße und der Bushaltestelle Badenstedter Straße. Die Bauzeit dort beträgt vermutlich fünf Wochen.

Der Bau in Lenthe erfolgt unter halbseitiger Sperrung der Fahrbahn. Der Verkehr wird aktuell jeweils über Lichtsignalanlagen an der Baustelle vorbeigeführt. Die Einmündungen zu den Straßen Im Eickhof und Winterstraße wurden gesperrt. Die Zufahrt für die Anwohner erfolgt über die Straßen Papenburgweg, Im Stiefel und Tiefe Straße.

Ab Ende Juli/Anfang August folgen die Arbeiten in Everloh, zum Abschluss ist Northen an der Reihe. Die Arbeiten in allen drei Gehrdener Ortsteilen sollen bis Ende Februar 2021 beendet sein. Insgesamt belaufen sich die Baukosten auf 660.000 Euro.

Von Dirk Wirausky