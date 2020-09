Bauplätze in Gehrden sind begehrt, auch im Neubaugebiet Im Wehrkampe in Lenthe. Rund 500 Bauwillige interessieren sich für eines der 17 Grundstücke. Am Ende entscheidet ein Punktesystem. Das empfinden jedoch viele als ungerecht. Die Bewerbungsfrist endet am Sonntag, 27. September.