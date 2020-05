Gehrden - Nachhaltiges Energiekonzept: So will die Stadt das Baugebiet in Lenthe entwickeln

Die Stadt Gehrden will künftig bei der Planung von Baugebieten dem Klimaschutz mehr Bedeutung beimessen. So soll das geplante Neubaugebiet Im Wehrkampe in Lenthe ein besonderes Wärme- und Energiekonzept erhalten. Es beinhaltet einige Vorgaben für die künftigen Hausbesitzer.