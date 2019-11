Gehrden

Die Vorbereitung auf das Berufsleben hat an der Oberschule Gehrden einen hohen Stellenwert. „Wir wollen die Schüler nicht nur mit einem Abschluss, sondern mit einem Ziel entlassen“, sagt Schulleiter Carsten Huge. Nicht von ungefähr hatte er nun Besuch von der Berufsagentur für Arbeit (BA).

Der Hintergrund: Die BA will die persönliche Berufsberatung an den allgemeinbildenden Schulen ausweiten. „Wird sind künftig stärker dort, wo junge Menschen ohnehin unterwegs sind“, sagt Daniel Rönisch, Geschäftsführer in der Agentur für Arbeit in Hannover. Kurzum: Die Experten gehen direkt in die Schulen. „Dort können wir die Heranwachsenden schneller erreichen“, meint Rönisch. Das Personal sei dafür deutlich aufgestockt worden.

Konkret heißt das: Die Berufsberatung beginnt beim geplanten Schulabgang nach der zehnten Klasse bereits im achten Jahrgang, am Gymnasium ab der neunten Klasse. „Wir wollen früher als bisher Präsenz in der Schulen zeigen“, betont Rönisch. Auch Eltern sollen verstärkt in die Beratung einbezogen werden. Das ambitionierte Ziel: „Wir wollen jeden Schüler erreichen“, sagt Rönisch. In den nächsten Jahren will die Agentur die lebensbegleitende Berufsberatung zudem auf die Berufsbildenden Schulen (BBS) und sogar die Hochschulen ausweiten.

Neues Online-Angebot zur Berufswahl

Verbessert wird auch das Online-Angebot. Neben dem persönlichen Gespräch hat die BA ein Selbsterkundungstool entwickelt. Dort haben die Jugendlichen die Möglichkeit, zu erfahren, welche Berufe, ob duale Ausbildung oder Studienfach, zu den eigenen Interessen und Fähigkeiten passen. Für Rönisch steht fest: Der Wandel in der Arbeitswelt, die fortschreitende Digitalisierung und der demografische Wandel verändern die Ansprüche an die berufliche Orientierung. „Darauf müssen wir uns einstellen“, sagt er.

Huge unterstreicht diese Notwendigkeiten. „Eine Präsenz an den Schulen ist wichtig“, sagt er. Externe Experten müssten von den Jugendlichen auch unmittelbar wahrgenommen werden. Und für ihn ist klar: „Ein Schulabschluss allein reicht heutzutage nicht mehr.“

Enger Kontakt zwischen Schülern und Berufsberaterin

In Gehrden ist beispielsweise Katrin Jäck für die Berufsberatung verantwortlich. Kurzgespräche, Beratung und Unterricht sowie die Suche nach einem passenden Ausbildungsbetrieb und Hilfe bei der Bewerbung sind das Aufgabenfeld von Jäck. „Je besser ich die Schüler kenne desto größer ist die Passgenauigkeit“, sagt Jäck mit Blick auf die Berufswahl. Mit dem Ergebnis ist die Oberschule zufrieden. Im Schnitt 30 Prozent der Schulabgänger finden einen Ausbildungsplatz. Regionsweit ist das ein guter Wert.

Huge lobt die Initiative der BA. „Als Paket ist das neue Angebot wichtig“, sagt er. Die Berufsberatung müsse ausgeweitet werden und vor allem früh genug ansetzen. Allerdings: Es gebe für die jungen Menschen auch eine Selbstverantwortung. An der Oberschule wird das schon weitgehend umgesetzt. Als vorbildlich bezeichnet Rönisch die Berufsorientierung an der Gehrdener Schule. „Wir würden uns das überall so wünschen“, meint er.

Mehr lesen Sie:

Von Dirk Wirausky