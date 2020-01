Gehrden

Ralf Losert ist sauer. „Die Anbindung der Kernstadt von Gehrden nach Weetzen hat sich nach dem Fahrplanwechsel dramatisch verschlechtert, da morgens und abends nur noch zwei Busse fahren“, schimpft er. Der Grund: Die Region hat die Linie 350 aus dem Programm genommen. Eine Verbindung, die vor allem Gehrdener Berufspendler genutzt haben, um nach Hannover zu kommen. So wie Ralf Losert.

Vorschlag: Linie 500 splitten

Der Ingenieur mit Arbeitsplatz in der Landeshauptstadt will die Entscheidung der Region nicht kommentarlos hinnehmen. Nun hat er Politik, Verwaltung und Pendler aufgefordert, gemeinsam für eine attraktive Anbindung nach Hannover kämpfen. Sein Vorschlag: Die Linie 500 könnte in Gehrden gesplittet werden, wobei ein Teil der Fahrten zum Schwesternhaus und der andere Teil zum Bahnhof in Weetzen führt.

Laut Losert würden die Aufsplittung der Fahrten der Linie 500 zu keinen längeren Fahrzeiten führen. „Bei einer Verlängerung der Linie 500 nach Weetzen würde sich die Fahrzeit je Richtung um zweit Minuten verlängert; also hin und zurück um vier Minuten“, rechnet Losert vor. Auch Mehrkosten würde dadurch nicht entstehen.

Die Weigerung der Region, diesem Vorschlag, der von Fahrgästen und Politik unterstützt werde, zu folgen, lege die Vermutung nahe, dass es der Region Hannover primär darum gehe, die Fahrgäste an die Buslinie der Regiobus zu binden und nicht die S-Bahn zu stärken, mutmaßt Losert. „Wird hier die Maximierung der Fahrgasteinnahmen für die Regiobus und die Minimierung der Einnahmeaufteilung mit der S-Bahn Hannover auf dem Rücken der Fahrgäste verfolgt?“, fragt er. Eine Frage, die er auch dem zuständigen Dezernenten Ulf-Birger Franz in einem Brief gestellt hat.

Unterstützung von CDU und Grüne

Unterstützung erfährt Losert von der CDU. „Ich werde meine Kanäle in Gestalt einer CDU-Fraktionsvorsitzendenkonferenz am 4. Februar nutzen, um die Regionspolitik nochmals auf die Problematik der Gehrdener Busanbindungen und Mobilitätsverbesserungen aufmerksam zu machen“, verspricht der CDU-Fraktionsvorsitzende Thomas Spieker. Gleichwohl bleibe hier vor allem der Bürgermeister der Stadt Gehrden in der Pflicht, auf die Regionsverwaltung endlich erfolgreich einzuwirken. „Wenn Gehrden schon Heimat für den Regiobus-Betriebshof wird, muss man auch bessere Mobilitätslösungen von Regiobus beziehungsweise der Regionsverwaltung erwarten dürfen“, meint Spieker.

Kritik von den Bündnisgrünen

Die Bündnisgrünen kritisieren die Streichung der Linie 350 ebenfalls. „Wir finden es falsch, ein Angebot zu streichen, ohne Alternativen anzubieten und auszuprobieren“, sagt Heinz Strassmann. Zur Diskussion zum Nahverkehrsplan gebe es im Januar und Februar verschiedene Workshops der Region, an denen die Gehrdener Grünen teilnehmen werden. Dort wollen sie über Änderungsanträge der Regionsfraktion eine bessere Busanbindung für Gehrden erwirken.

Mittendorf ist optimistisch

Bürgermeister Cord Mittendorf geht davon aus, dass die Region Hannover als zuständiger Träger des Öffentlichen Personennahverkehrs grundsätzlich eine nachfrageorientierte und gleichzeitig wirtschaftliche Buslinientaktung von Gehrden zum Bahnhof in Weetzen und zurück anbietet. Sollten Nachjustierungen aufgrund begründeter Beschwerden nötig sein, werde sich die Region Hannover dem gegenüber nicht verschließen, glaubt Mittendorf.

Buslinie 350 gibt es seit Dezember nicht mehr Die Linie 350 der Regiobus fuhr ursprünglich über Ihme-Roloven nach Wülfel und in der Gegenrichtung nach Ronnenberg und zum Krankenhaus nach Gehrden. Sie stand seit Jahren auf der sogenannten Streichliste. Ende 2018 teilte Regiobus mit, dass die Linie 350 aufgrund der zu geringen Fahrgastnachfrage in einem ersten Schritt auf dem Abschnitt zwischen Weetzer Bahnhof und Am Brabrinke (Wülfel) eingestellt wird. Zum Fahrplanwechsel im Dezember vergangenen Jahres ist die Linie komplett gestrichen worden. Die offizielle Begründung: kaum Fahrgäste. Seitdem übernimmt die Linie 522 einen Teil der Fahrten zwischen Weetzen und Gehrden. Allerdings: Der letzte Bus von Weetzen nach Gehrden fährt um 17.15 Uhr. dw

