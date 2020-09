Gehrden

Es war ein eindringlicher Appell und gleichzeitig schon fast ein verzweifelter Versuch, die Ansiedlung des neuen Regiobus-Betriebshofes im Gehrdener Osten zu verwirklichen. In einer öffentlichen Sitzung in der Festhalle ließ Regiobus nichts unversucht; selbst Regionspräsident Hauke Jagau warb im Festhalle für die Pläne.

„Ein solches Riesenprojekt passt nicht nach Gehrden “

Doch an den Gesichtern der Befürworter war es deutlich abzulesen: alle Argumente und Beschwichtigungen, alle Versprechen und Zugeständnisse, alle aufgezählten Vorteile und der versprochene wirtschaftliche Nutzen für Gehrden schienen zu verpuffen. CDU und Grüne hielten hartnäckig an ihrer Haltung fest. Und die heißt: kein Bau eines Betriebshofes im Gewerbegebiet Gehrden-Ost. „Ein solches Riesenprojekt passt nicht nach Gehrden“, betonte der grüne Fraktionsvorsitzende Heinz Strassmann.

Und auch sein Pendant bei der CDU, Thomas Spieker, gab unmissverständlich zu verstehen, dass ein „Mega-Busdepot den Wohn- und Lebensstandort Gehrden negativ belasten würde. Zudem gehe für kleine und mittelständische Betriebe ein Riesenareal an Gewerbefläche verloren.

Zuvor hatte Nurettin Demirel, Fachbereichsleiter Finanzen bei der Stadt, in einem engagierten Vortrag noch einmal die ökonomischen und ökologischen Effekte, die für einen Bau des Betriebshofes in Gehrden sprechen, erörtert. „Die Ansiedlung ist ein wahnsinnig großer Gewinn für die Stadt“, sagte er.

Regiobus bracht gesamte Fläche

Zu den Hintergründen: Regiobus will in Gehrden einen neuen Betriebshof bauen. Im vergangenen Jahr unterschrieben Bürgermeister Cord Mittendorf und die Geschäftsführung des Unternehmens einen Vertrag. Von 35 000 Quadratmeter war damals die Rede. Doch das Projekt ist größer geworden; und zwar fast doppelt so groß. Inzwischen hat Regiobus die gesamte Fläche, die am Gehrdener Stadtrand zur Verfügung steht, gekauft: mehr als sieben Hektar. Um die umweltverträgliche und zukunftsweisende Mobilität mit E- und Wasserstoff-Bussen auszubauen, sei das nötig gewesen, betonte Geschäftsführerin Elke van Zadel.

Das Problem: Richtig kommuniziert wurde das nicht. Und entsprechend verärgert sind die benachbarten Gewerbetreibenden, die seit Jahren selbst Flächen für eine Erweiterung ihrer Betriebe beanspruchen. Und auch die politischen Parteien fühlen sich zum Teil überrumpelt. „Wir haben der Ansiedlung vor einem Jahr unter falschen Voraussetzungen zugestimmt“, sagten CDU, Grüne und AfD unisono. Aufgrund der Tatsache, dass sich die Umstände deutlich verändert hätten, fühlen sie sich an diesen Beschluss nicht mehr gebunden. Im Gegenteil. Sie verweigern ihre Zustimmung zum weiteren Bauleitverfahren und wollen es sogar stoppen.

SPD spricht von Wahlkampf

Kein Verständnis dafür hat Henning Harter ( SPD). Das sei vorgezogener Wahlkampf, meinte der Fraktionsvorsitzende mit Blick auf die Kommunalwahlen im nächsten Jahr. Für Harter ist der Bau eine Regiobus-Betriebshofes eine „Jahrhundert-Ansiedlung“. „Wir müssen deshalb nach einer Lösung suchen“, forderte er.

Regiobus selbst scheint überrascht. Aus Sicht des Unternehmens habe der Bau nur positive Auswirkungen für Gehrden. Es komme Kaufkraft in die Stadt, Arbeitsplätze würden geschaffen und Ausbildungsplätze angeboten, Mitarbeiter ziehen möglicherweise nach Gehrden um und heimische Firmen können mit Aufträgen rechnen.

Und man sei sehr wohl bereit, den benachbarten Firmeninhabern entgegen zu kommen. Ein Hektar würde ihnen zur Verfügung gestellt. Die Kritik, dass der Regiobus-Betriebshof mit seinen etwa 160 Bussen und 250 Mitarbeitern für ein Verkehrschaos an der K231 sorgen würde, konnte Regiobus nicht nachvollziehen. Das Projekt liege am Stadtrand und außerdem werde ein Verkehrskonzept die Planungen begleiten.

Regionspräsident Hauke Jagau hat kein Verständnis

Hauke Jagau ist von der Ablehnung der schwarz-grünen Mehrheit irritiert. In andere Kommunen könne man das nicht verstehen. Aus seiner Sicht sei Gehrden der ideale Standort. Er liege mitten im Versorgungsgebiet. „Ein Ziel ist es, möglichst wenig Leerfahrten zu haben; und das ist mit Gehrden gewährleistet“, sagte er.

Doch es gab mächtig Gegenwind. Die Gewerbetreibenden warfen der Stadt Wortbruch vor. „Wir haben seit Jahren bedarf an zusätzlichen Gewerbeflächen“, sagte Unternehmer Christian Weber. Dadurch, dass Regiobus nahezu die gesamte Fläche beanspruche, würden den Unternehmen mittelfristig die Entwicklungsmöglichkeiten genommen.

Elke van Zadel wies auf die äußerst komplizierten Grundstücksverhandlungen mit dem Eigentümer hin. Es ging nicht nur um das Geld, sondern es sei auch eine Tauschfläche gefordert worden. Das seien schwierige Konditionen gewesen. Rahmenbedingungen, die laut Demirel die Stadt nicht erfüllen könne. Für ihn steht fest: Ohne Regiobus könne das Areal im Osten Gehrdens nicht entwickelt werden.

Darüber hinaus betonte van Zadel, dass Regiobus Europas modernsten Betriebshof in Gehrden bauen wolle. „Dort wollen wir innovative und umweltfreundliche Technologien vorantreiben“, sagte sie. Vor diesem Hintergrund habe sich das Vorhaben in den vergangenen Monaten entwickelt und der Flächenbedarf habe sich erhöht.

Auch den Hinweis, dass ein Verkehrskollaps an der K 231 drohe, wenn Busse und Mitarbeiter den Betriebshof anfahren und verlassen, ließ van Zadel nicht gelten. „Jeder Discounter hat ein größeres Verkehrsaufkommen als unser Betriebsgelände“, sagte sie.

„Leuchtturmprojekt der Verkehrswende“

Verkehrsdezernent Ulf-Birger Franz betonte, dass die Region ein großes Interesse daran habe, dass das Projekt in Gehrden verwirklicht werden könne. „Das ist ein Leuchtturmprojekt der Verkehrswende“, sagte er. Das Kapitel wollte er deshalb noch nicht zuschlagen. Sein Vorschlag: Ein runder Tisch mit allen Beteiligten soll helfen, doch noch eine einvernehmliche Lösung zu finden.

Ob CDU und Grüne dieses Angebot annehmen werden, entscheidet sich nächste Woche. Dann treffen sich am Dienstag, 29. September, die Mitglieder des Ausschusses für Bau- und Städteplanung. Dort steht ab 18 Uhr auch der Antrag von CDU und Grüne auf der Tagesordnung, das Bauleitverfahren zu stoppen.

Von Dirk Wirausky