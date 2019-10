Gehrden

Heike Zieseniss ist voller Vorfreude. „Ich freue mich auf einen wundervollen Abend“, sagt sie. Heike Zieseniss ist vom Lions Club Deister Calenberger Land, der den Auftritt des Bläserensembles Hannover-Brass am Sonnabend, 2. November, in der Margarethenkirche möglich gemacht hat. Beginn ist um 18 Uhr.

Der Erlös des Konzerts geht in ein Umweltprojekt der Jägerschaft Hannover-Land. Sie besitzt eine Ausgleichsflächen an der Biogasanlage. Die landwirtschaftliche Fläche soll bepflanzt werden. Kinder aus den umliegenden Schulen können dort dann die Früchte der Bäume ernten. „Wir engagieren uns für dieses Projekt“, sagen Zieseniss und Präsident Hans-Joachim Rohde. Es handele sich um eine Maßnahme zum Klimaschutz auf lokaler Ebene, die nachhaltig und langfristig die Umwelt verbessere und dabei Kinder und Jugendliche einbeziehe.

Geschmackvolle Blechbläsermusik

Nicht zum ersten Mal ist Hannover-Brass unter der Leitung von Thomas Eickhoff in Gehrden. Bereits zum vierten Mal werden die Blechbläser auftreten. Und sie haben am Burgberg eine große Fangemeinde. Im Vorjahr kamen mehr als 200 Besucher in die Margarethenkirche. Die Musikfreunde dürfen sich auch dieses Mal auf geschmackvolle Blechbläsermusik aus vier Jahrhunderten freuen: Englische Musik aus dem 16. Jahrhundert, italienische Opernmusik von Giacomo Puccini, eine Etüde für tiefes Blech von Anton Bruckner und exzellente Solostücke für Trompete und Posaunen.

Der Eintritt kostet 13 Euro. Karten gibt es in der Gehrdener Buchhandlung Lesezeichen am Steinweg und an der Abendkasse. Dort können die Besucher zusätzlich auch den Lions-Adventskalender erwerben.

Von Dirk Wirausky