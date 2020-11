Gehrden

Rainer Piesch vom Heimatbund fahndet seit Jahren auf den Spuren der Gehrdener Stadtgeschichte. Doch manchmal steht selbst er vor Rätseln. So konnte er bislang nicht herausfinden, warum vor etwa 90 Jahren eine Steinskulptur in Form eines Knabens im Stadtzentrum aufgestellt worden ist und wer der Erschaffer des Kunstwerkes ist. „Die Skulptur taucht plötzlich auf“, sagt Piesch.

Der Maurer Emil Holm beim Bau des neuen Brunnens. Das Foto stammt aus den Dreißigerjahren. Quelle: Privat

Eines ist sicher: In den Dreißigerjahren ist auf dem Marktplatz vor dem Ratskeller ein plätschernder Brunnen mit einer Steinfigur aufgestellt worden. „Das ist anhand von Bildmaterial absolut sicher“, sagt Piesch. Er weiß deshalb auch, dass der Maurer Emil Holm aus Gehrden den Brunnen errichtet hat. Die Fertigstellung des Werks mit dem Jungen wurde auch offiziell gefeiert. Ein undatiertes Foto zeigt zahlreiche Bürger am Brunnen.

Diese Aufnahme zeigt vermutlich die feierliche Eröffnung des neuen Brunnens am Markt. Von wann das Foto ist, ist unbekannt. Quelle: Privat

Aus der Kugel wird ein Fisch

Was auffällt: Damals saß der Knabe mit einer Kugel in den Händen auf dem Sockel des wassersprudelnden Brunnes. Doch das änderte sich später. Fotos aus dem Jahr 1960 zeigen: Statt einer Kugel hat der Junge plötzlich einen Fisch im Arm. „Die Gründe, warum die Figur ausgetauscht worden ist, sind unbekannt“, sagt Piesch. Seine Vermutung: Ottomar von Reden, der auch ein Kunstmäzen war, hatte Kontakt zu dem bekannten Künstler und Bildhauer Ludwig Karl Maria Vierthaler. Für Gehrden entwarf der 1967 gestorbene Vierthaler, der unter anderem auch für die Ausgestaltung des Neuen Rathauses in Hannover und der Pelikan-Werke verantwortlich ist, das Kunstwerk „Knabe mit Fisch auf der Weltkugel“. Das wiederum ersetzte anschließend die alte Statue.

Auf dem Foto aus dem Jahr 1960 ist zu erkennen, dass der Knabe statt einer Kugel einen Fisch trägt. Quelle: Privat

Bis 1974 stand diese Figur im Stadtzentrum. Als dann die Innenstadt in eine Fußgängerzone umgebaut wurde, verschwand die Steinskulptur. Bis 2011. Dann wurde sie unter einer Plane auf dem Bauhof gefunden. Der Heimatbund sorgte dafür, dass das Kunstwerk wieder auf den Marktplatz zurückkehrte. Doch der Zahn der Zeit hatte an der Brunnenfigur genagt. Sie musste von einem Steinmetz restauriert werden. Maßgeblich daran beteiligt war wiederum Ilse Knölke. Sie sammelte für die Renovierung des Knabens, der laut Piesch ein „schwerer Junge“ ist. „Er wiegt 150 Kilogramm“, sagt er.

Ilse Knölke hat die Restaurierung der Brunnenfigur unterstützt. Quelle: Ingo Rodriguez (Archiv)

Inzwischen hat die Figur einen neuen Standort. Nach der im Oktober abgeschlossenen Umgestaltung des Marktes steht sie nun am Rande des Platzes. „Und hat einen prächtigen Überblick über die Geschehnisse“, sagt Piesch schmunzelnd. Wasser wird aus der Brunnenfigur nicht mehr sprudeln – zum Schutz des Gesteins. Dafür hat die Stadt im Zuge der Innenstadtsanierung eine Wassertreppe zwischen Marktplatz und Kirchhof angelegt.

Das Geheimnis aber, wer verantwortlich dafür gewesen ist, dass die Statue überhaupt in Gehrden aufgestellt worden ist, und das Rätsel, wieso aus dem Knaben mit Kugel eines Tages ein Knabe mit Fisch geworden ist, konnte Piesch bislang nicht lösen. „Es gibt keine Informationen“, bedauert er. Eines steht jedoch fest: „Der Knabe ist ein Stück Stadtgeschichte.“

Von Dirk Wirausky