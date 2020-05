Gehrden

Die Bürgerinitiative (BI) Wir in Gehrden gibt nicht auf. Bei der Sitzung des Ausschusses für Verkehr, Brandschutz und Gefahrenabwehr setzte sich Eva Ehrenberg-John im Namen der BI erneut für eine bessere Verbindung von Gehrden nach Weetzen ein und äußerte einmal mehr ihr Unverständnis für das Einstellen der Buslinie 350. Die S-Bahn-Verbindung in Weetzen sei in viele Richtungen hervorragend. Warum allerdings sei Gehrden nicht besser an das ÖPNV-Netz angeschlossen worden, als der Bahnhof und die Erreichbarkeit im Jahre 2000 verbessert worden seien. „Der damals eingeführte 350er war für viele Berufspendler vielleicht ausreichend, aber für andere Nutzer weniger attraktiv“, sagt Ehrenberg-John.

BI: Es fehlt eine attraktive Verbindung

Insbesondere meinte sie damit Rückfahrten am Abend oder Besucher, die mit der Bahn bis zum Hauptbahnhof Hannover und dann mit öffentlichen Verkehrsmitteln weiter nach Gehrden fahren wollten. „Meine Familie aus Bremen kommt innerhalb einer Stunde vom Hauptbahnhof Bremen nach Hannover und braucht letztendlich eine weitere Stunde nach Gehrden. Es sei denn, es werde ein Bringdienst organisiert“, ärgert sich die Gehrdenerin. Sie frage sich, warum Gehrden nicht besser an das ÖPNV-Netz angeschlossen worden sei. Die Beurteilungen und Bewertungen seien in die Kostenrechnungen für eine attraktive Anbindung Gehrdens an das S-Bahn-Netz nicht eingegangen. Der 500er Bus sei trotz sehr guter Taktzeiten keine Alternative.

Der CDU-Fraktionsvorsitzende im Rat der Stadt Gehrden, Thomas Spieker, sieht nach seiner Präsentation bei der Sitzung der CDU-Regionsfraktion derweil einen kleinen Hoffnungsschimmer. Er sei optimistisch. Es habe positive Signale gegeben. „Wir kämpfen seit vielen Monaten für eine klügere und bessere Mobilität in Gehrden und finden jetzt auch auf Regionsebene immer mehr politische Unterstützung“, sagt Spieker. Seine Fraktion setze sich entschlossen für eine bessere Vernetzung durch den ÖPNV ein. „Das ist ein zentrales Thema“, betont Spieker. Zumal durch die geplante Erweiterung des Klinikums mit einer Zunahme von Besuchern und Gästen zu rechnen sei. „Wir brauchen auch dafür eine Entlastung und attraktive Anbindung an Gehrden“, sagt Spieker.

Spieker wiederholt Kritik an Bürgermeister

Gleichzeitig wiederholte er seine Kritik an kritisiert Bürgermeister Cord Mittendorf. Auf die wirkungsvolle Verhandlung des Gehrdener Bürgermeisters Mittendorf beim SPD-Regionsverkehrsdezernenten sei bei dieser Sache ja leider nicht zu zählen. Zumal der Rat vor fast einem Jahr mehrheitlich beschlossen habe, dass die Linie 500 von Gehrden nach Weetzen erweitert werden soll. Die Stadt habe aber bislang nicht wirkungsvoll mit der Region darüber verhandelt, bedauert Spieker.

Unabhängig davon freue er sich, so viel Unterstützung bekommen zu haben, sagt Spieker. Für ihn stehe völlig außer Frage: Es sei absolut sinnvoll, die Gehrdenerinnen und Gehrdener besser zur S-Bahn zu bringen, als sie fast doppelt so lange mit dem Bus der Linie 500 nach Hannover fahren zu lassen.

Ein besseres Angebot im öffentlichen Personennahverkehr und konkret die Verlängerung der für Berufspendler wichtigen Buslinie 500 bis zum S-Bahnhof in Weetzen beschäftigt die Gehrdener seit Langem. Besonders nach dem Wegfall der Buslinie 350 hat sich die Forderung nach einer Lösung im ÖPNV noch einmal verschärft. Die Region hat es zuletzt abgelehnt, die Buslinie 500 bis nach Weetzen zu führen. Ihr Argument: Die Kosten seien zu hoch.

Von Dirk Wirausky und Heidi Rabenhorst