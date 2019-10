Gehrden

Exakt 608 Unterschriften haben Anwohner der Hindenburgallee in den vergangenen Wochen gesammelt und nun der Verwaltung übergeben. Damit fordern sie den Rat der Stadt Gehrden auf, die Straßenausbaubeitragssatzung (Strabs) mit sofortiger Wirkung außer Kraft zu setzen.

Im Februar begannen die Arbeiten an der Hindenburgallee. Zunächst wurden zahlreiche Bäume gefällt, im Anschluss die Kanalisation saniert. In einem Atemzug werden bis zum Ende des Jahres in dem Abschnitt zwischen Dammstraße und Moltkestraße auch der Gehweg auf der südlichen Seite und die Fahrbahn erneuert. Insgesamt investiert die Stadt 1,4 Millionen Euro in diesen Teil der Straße; 570.000 Euro davon werden auf die Anlieger umgelegt.

Und damit kommen auf Hauseigentümer wie Ronald und Sybille Imbihl, Irina Düsterwald oder Hans-Peter Sirtaine unerwartet hohe finanzielle Belastungen zu. Zwischen 15.000 und 20.000 Euro müssen sie für die neue Fahrbahn und den neuen Bürgersteig bezahlen. „Das ist viel Geld“, meint Sirtaine. Er wohnt eigentlich in Göttingen, an der Hindenburgallee steht sein Elternhaus, und die Wohnungen hat er vermietet – als Altersvorsorge. Er sagt: „Die Sanierung kostet mich 21 Monatsmieten.“

Sorge, ob man Beiträge zahlen kann

Niemand habe damit gerechnet, dass durch die Erneuerung der Straße Kosten auf den Einzelnen oder auf Familien zukommen. „Im Allgemeinen sind die Hauseigentümer verschuldet“, meint Sybille Imbihl. Viele seien erschrocken, sagt Irina Düsterwald. Gerade junge Familien wüssten nicht, wie sie die geforderten Beträge zahlen sollen. Es müssten Kredite aufgenommen werden. Für Rentner sei das schwierig, sagt Ronald Imbihl. Und was seine Frau nicht versteht: „Einzelpersonen werden für etwas hoch belastet, was die Allgemeinheit nutzt.“

Den Bürgern an der Hinderburgallee geht es um Grundsätzliches. „Wir sind ja nicht die Letzten, die es betrifft“, betont Irina Düsterwald. Die Strabs sei mit dem Gerechtigkeitsempfinden der Bürgerinnen und Bürger nicht in Einklang zu bringen, meint Irina Düsterwald. Die Satzung bringe viel Ungleichheit in die Nachbarschaft. Aus ihrer Sicht ist die Regelung nicht mehr zeitgemäß. „Die Politik muss sie überdenken“, sagt Irina Düsterwald. Es müsse eine sozial verträgliche Finanzierung solcher Maßnahmen gefunden werden. „Es gibt viele alternative Modelle, die gerechter sind“, findet sie. Solche fordert auch Sybille Imbihl. „Die Parteien müssen sich einmal öffentlich äußern, was sie dazu denken und welche Argumente eigentlich für den Erhalt der Satzung sprechen“, meint sie. Die Satzung sei ungerecht, bürgerfeindlich und unsozial.

Kommunen haben Satzung abgeschafft

Gleichzeitig verweisen die Anlieger der Hindenburgallee auf benachbarte Kommunen. In der Stadt Hannover sowie in Barsinghausen, Laatzen, Langenhagen und Wennigsen wurde die Strabs bereits abgeschafft. Wenn Gehrden eine bürger- und familienfreundliche Stadt sein wolle, müsse sie diesen Beispielen folgen, meinen Imbihl und Düsterwald. „Die Politik muss den Bürgerwillen ernst nehmen“, sagt Irina Düsterwald.

An einen Widerspruch gegen die Kostenbeteiligung an der Straßenerneuerung denkt sie nicht. Das habe angesichts der Rechtslage keinen Sinn, meint die junge Mutter. Einen ersten Erfolg gibt es möglicherweise trotzdem. Die Verwaltung hat signalisiert, eine neue Vorlage zu dem Thema zu verfassen und sie den Politikern zur Diskussion zu stellen.

In Gehrden ist die Straßenausbaubeitragssatzung seit 1998 geltendes Recht. In den vergangenen Jahren ist immer wieder über sie diskutiert worden. Bei der Sanierung der Haarbünte vor fünf Jahren und zuletzt bei der Moltkestraße gab es Beschwerden der Anlieger, dass sie einen Teil der Kosten übernehmen mussten und forderten die Aufhebung der Satzung. Bislang hat der Rat allerdings daran festgehalten.

Von Dirk Wirausky