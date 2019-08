Gehrden

Die Bürgerinitiative Wir in Gehrden lässt nicht locker. Sie will den geplanten Neubau auf dem Grundstück am Steinweg 25 nach wie vor verhindern – zumindest in der avisierten Größenordnung. „Unsere Einwände sind nicht ausreichend berücksichtigt worden“, kritisiert Sprecher Hartmut Weimar Verwaltung und Poli...