Gehrden

Es ist schon eine Tradition. Im noch jungen Jahr lädt die Stadt Gehrden zu einem Neujahrsempfang in den Bürgersaal ein. Es ist eine Mischung aus Musik und Gesprächen. Im Mittelpunkt steht aber die Rede des Bürgermeisters.

Und dabei ging Cord Mittendorf dieses Mal vor fast 200 geladenen Gästen weniger auf die aktuelle Kommunalpolitik und die geplanten Investitionen ein. Vielmehr forderte der Verwaltungschef mehr Engagement für den Klimaschutz und appellierte daran, das Miteinander stärker zu pflegen.

Bürgermeister Cord Mittendorf wirbt in seiner Neujahrsrede für mehr Engagement im Klimaschutz und für mehr ehrenamtliche Arbeit. Quelle: Dirk Wirausky

Gleichsam kritisierte Mittendorf die zunehmenden Respektlosigkeiten sowie verbale und körperliche Attacken gegen Mitarbeiter der Verwaltung sowie Politiker. Ein Zustand, der so nicht hingenommen werden könne. „Wir müssen Respekt, Anerkennung und Fairness für die einfordern, die sich in der Politik und in allen ehrenamtlichen Aufgabenbereichen tagtäglich einbringen und zu unserem Zusammenhalt in der Gesellschaft beitragen“, bekräftigte er.

Verhalten dem Klimaschutz anpassen

Darüber hinaus forderte Gehrdens Bürgermeister, sich aktiv beim Klimaschutz einzubringen. „Heute halten 80 Prozent der Bevölkerung den Klimawandel für die größte Bedrohung der Zukunft. Im eigenen Verhalten hat sich bisher aber fast nichts geändert“, sagte Mittendorf. Der Gesinnungswandel sei da, der Verhaltenswandel aber noch nicht.

Beim Klimaschutz stehe die Politik in der Verantwortung, die Antworten auf die zahlreichen Fragen zu finden, die vor allem die jüngere Generation stelle. Aber: Auf dem gemeinsamen Weg für ein klimaneutrales Leben dürfe es keine Verlierer geben, wenn der Zusammenhalt in unserer Gesellschaft gesichert werden solle.

„Unser Ziel muss es weiterhin sein, noch klimafreundlicher in Gehrden zu werden“, forderte Mittendorf – auch wenn er seine Stadt auf einem guten Wege sehe. Ein Beispiel: „Unsere Stadt kommt mit den Treibhausgas-Emissionen auf einen der niedrigsten Werte im Vergleich zu allen Kommunen“, erklärte der Bürgermeister. In Gehrden würden laut einer Statistik der Region 3,83 Tonnen CO2 pro Jahr je Einwohner gemessen, der Regionsdurchschnitt liege bei 8,1 Tonnen CO2 pro Jahr, der deutsche Durchschnitt sogar bei 12,3 Tonnen CO2 pro Jahr und Einwohner.

Fast 200 Gäste sind zum Neujahrsempfang der Stadt Gehrden gekommen, darunter auch der SPD-Bundestagsabgeordnete Matthias Miersch. Quelle: Dirk Wirausky

Mittendorf erinnerte in diesem Zusammenhang an das 100-Sonnendächer-Programm, die Elektroautos der Sozialstation, das Car-Sharing-Angebot am Rathaus, Lademöglichkeiten für E-Autos und E-Bikes in der Stadtmitte, den Bau von energieeffizienten Grundschulen, das angedachte Mobilitätskonzept für den Radverkehr sowie eine ökologische Bauleitplanung und die geplante Förderung der Wasserstofftechnologie. „Wir können und müssen aber noch mehr machen“, betonte Mittendorf.

Zum Abschluss seiner Rede wünschte sich Mittendorf für die Zukunft mehr soziales Engagement. Das Ehrenamt sei ein wichtiger Baustein für den Zusammenhalt in der Gesellschaft. „Deshalb müssen wir allen ehrenamtlich Tätigen mit besonderem Respekt, mit Anerkennung und Fairness begegnen“, sagte Mittendorf.

Auszeichnung für Reinhard Kramer

Mehrere Jahrzehnte hat Reinhard Kramer das Radrennen um den Bürgerpreis der Stadt Gehrden organisiert. Bürgermeister Cord Mittendorf dankt für diesen Einsatz. Quelle: Dirk Wirausky

Besondere Anerkennung für sein ehrenamtliches Engagement erhielt Reinhard Kramer. Seit 1962 hat er das Radrennen um den Bürgerpreis der Stadt Gehrden organisiert, letztmals im vergangenen Jahr. Mittendorf würdigte sein Engagement. Kramer war sichtlich überrascht. Zwar lebe er nun in Hannover, aber er sei halber Gehrdener. Schließlich sei er in Gehrden zur Schule gegangen, habe dort seine erste Zigarette geraucht und seine erste Freundin kennengelernt. Auch die Nachkriegszeit habe er am Burgberg verbracht, erzählte der 82-Jährige.

Die drei Musiker von den Violin Guys sorgen für allerbeste Unterhaltung. Quelle: Dirk Wirausky

Ein Glücksgriff waren die Violin Guys aus Hannover. Die drei spielfreudigen jungen Musiker sorgten mit ihrem virtuosen Spiel auf der Geige und poppigen, flotten Stücken wie dem Popsong „ Viva la Vida“ von Coldplay oder „Get lucky“ von Daft Punk für einen stimmungs- und temperamentvollen Rahmen.

Für den Nachwelt festgehalten: Ein Gast des Neujahrsempfangs nimmt den Auftritt der Violin Guys mit seinem Handy auf. Quelle: Dirk Wirausky

Mittendorf: Delfibad ist ein Problemkind Das Hallenbad im Delfi-Bad ist inzwischen seit anderthalb Jahren geschlossen. Der Grund: Das Schwimmbecken muss erneuert werden. Nachdem verschiedene Sanierungsversuche gescheitert sind, wird nun ein Edelstahlbecken eingebaut. Fast eine Million Euro kostet der Einbau. Für Bürgermeister Cord Mittendorf bleibt das Delfi-Bad ein Problemkind. Mit der Überlegung für den Einbau einer Edelstahlwanne im großen Schwimmbecken sei nun aber eine zukunftsorientierte Entscheidung getroffen worden. „Eine Entscheidung, die auch den Vereinssport, das Schulschwimmen und die Freizeitgestaltung vom Babyschwimmen bis hin zu den Frühschwimmern im Seniorenalter betrifft“, sagte er. Er hoffe, dass die Vereine ihre gewohnte umfängliche Arbeit nach der langen Zeit der Unterbrechung wieder in vollem Umfang aufnehmen können und in das Delfi-Bad zurückkehren. Wann das allerdings sein wird, sagte Mittendorf nicht. dw

Lesen Sie auch

Von Dirk Wirausky