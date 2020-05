Gehrden

Der Wunsch von CDU und Grünen, die sogenannte Sprint-H-Linie 500 bis nach Weetzen zu verlängern, wird nicht erfüllt. Die Region lehnt dieses Ansinnen ab. Auslöser der Diskussion war, dass die Region vor sechs Monaten die Buslinie 350 von Weetzen nach Gehrden gestrichen hatte. Einen Teil der Fahrten übernimmt seitdem die Linie 522. Aus Sicht zahlreicher Berufspendler und Politiker habe sich damit das Angebot deutlich verschlechtert.

Der Gehrdener Rat hatte sich Ende Juni vergangenen Jahres mehrheitlich für das CDU-Papier „Mobiles Gehrden – ob mit dem Rad, zu Fuß oder per Zug“ und damit auch für die Verlängerung der Buslinie 500 ausgesprochen.

Region lehnt Forderung aus Kostengründen ab

Dieser Wunsch wird nicht erfüllt – aus wirtschaftlichen Gründen. Sehr zum Verdruss von CDU und Grünen. Wenn Franz als Verantwortlicher für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) die Verkehrswende wolle, dürften die Nahverkehrsangebote nicht wegen fehlender Wirtschaftlichkeit ausgedünnt und verschlechtert werden, sondern es müssten auch andere als Effizienzziele im Vordergrund stehen, teilten die beiden Ratsfraktionen mit. „Eine zum Auto konkurrenzfähige, schnelle Verbindung von Gehrden bis zum Bahnhof Weetzen ist aus Sicht vieler Gehrdener Berufspendler unabdingbar“, betonen CDU und Grüne.

Das sieht die Region anders und verweist auf die Kosten. Zwischen 6 und 8 Uhr sowie 15 und 18 Uhr besteht zwischen dem Weetzener Bahnhof und Gehrden ein stündliches Angebot mit der Linie 522. Das wird als ausreichend angesehen. Wenn nur jede dritte Fahrt der Linie 500 bis zum Bahnhof Weetzen verlängert würde, lägen die Mehrkosten bei mehr als 240.000 Euro. Zudem seien am Bahnhof Weetzen zusätzlich Infrastrukturmaßnahmen notwendig.

Aus Sicht der Regionsverwaltung ist die Sprint-H-Linie 500 von Gehrden nach Hannover ausreichend. Diese Einschätzung teilen CDU und Grüne nicht. „In der Realität ist der Sprint-H eher ein Lahm-H.“ Gut 45 Minuten dauert es von Gehrden bis zum Hauptbahnhof in Hannover.

Kritik an Dezernent Ulf-Birger Franz

Die Aussage von Franz, dass es sich bei denen, die eine Ausweitung der Linie 500 bis Weetzen einsetzen, um eine überschaubare Anzahl von Personen handele, verärgert die Gehrdener Politiker. „Es ist keineswegs eine kleine Gruppe“, sagte der Vorsitzende der Grünen-Fraktion, Heinz Strassmann. Die Aussage des Regionsverkehrsdezernenten zeuge nicht nur von einer beispiellosen Geringschätzung aller Berufspendler und Reisenden, die zur S-Bahn müssten, sondern auch von einer Geringschätzung der Mehrheit des Rates der Stadt Gehrden.

Auch die Bürgerinitiative kritisiert die Aussagen von Franz scharf. „Wir sind entsetzt über die Geringschätzung der Bedürfnisse der ÖPNV-Nutzer durch die Verkehrsplaner der Region“, sagt Christiane Strassmann. Wer die Verkehrswende wolle, müsse den Faktor Wirtschaftlichkeit an die zweite Stelle setzen und vorrangig die Attraktivität des ÖPNV steigern – auch wenn dafür mehr Geld in die Hand genommen werden müsse. „Herr Franz zeigt deutlich, dass die Regionsverwaltung den Paradigmenwechsel der Verkehrswende noch nicht verstanden hat“, sagt Christiane Strassmann

Auf Gehrden bezogen, ergänzt sie: „Der Sprint H ist mitnichten ein Sprinter und in keiner Weise ein Ersatz für die Anbindung an den S-Bahnhof in Weetzen, und der Ein-Stunden-Takt der Linie 522 zum Bahnhof Weetzen ist nicht akzeptabel.“ Wenn die Menschen vom Auto auf den ÖPNV umsteigen sollten, müsse dieser attraktiv gestaltet werden. Davon sei der vorliegende Nahverkehrsplan für Gehrden weit entfernt.

Immerhin: In der Sitzung der Verkehrsausschusses wurde der Tagesordnungspunkt Fahrplanmaßnahmen 2021 auf Antrag der Bündnisgrünen zurück in die Fraktionen verwiesen. „ Gehrden hat nun die Möglichkeit, bis September weitere Eingaben zu diesem Thema einzureichen“, sagt Heinz Strassmann.

Von Dirk Wirausky