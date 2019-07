Gehrden

Als Peter Lübcke 1964 der Liebe wegen nach Gehrden zog, gab ihm sein Schwiegervater in spe einen fundamentalen Ratschlag: „Wenn du in Gehrden was werden willst, dann musst du dich engagieren“, erinnert sich seine Frau Anna noch heute. Ihr Ehemann beherzigt die Worte des erfahrenen Ratsherren Karl Fruhner....