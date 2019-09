Gehrden

Mit Verwunderung hat der CDU-Fraktionsvorsitzende Thomas Spieker auf den Antrag der Bündnisgrünen reagiert, die Fußgängerzone für Radfahrer zu öffnen. Die CDU habe diesen Antrag bereits in der Ratssitzung im Juni erfolgreich eingebracht, erinnerte Spieker. Der Beschluss des Rates sei sehr deutlich gewesen. „Nur die Grünen haben dagegen gestimmt“, sagte Spieker. Warum die Grünen bereits beschlossene Maßnahmen wieder aufwärmten und für sich reklamierten, sei ihm rätselhaft.

Fahrradverkehr verbessern

Die CDU hatte in ihrem Antrag unter anderem gefordert, die Fahrradinfrastruktur zu verbessern, auch deshalb, um die Parksituation in der Innenstadt zu verbessern. Dies sei mit kleineren kostengünstigen Eingriffen getan. Demnach soll die Fußgängerzone für Radfahrer und für kleinere Fortbewegungsmittel außerhalb der Marktzeiten geöffnet werden. Darüber hinaus sollen mehr Fahrradstellplätze in der Innenstadt und an Bushaltestellen installiert sowie der Fahrradschutzstreifen am Stadtweg bis zum Kreisel an der K231 verlängert werden. Eine Mehrheit aus CDU, SPD, FDP und AfD hatte dem Antrag zugestimmt.

Aber klar sei auch: Jetzt sei die Verwaltung dringend gefordert, die Forderung endlich umzusetzen. „Warum das noch nicht passiert ist, ist mir unerklärlich“, kritisierte der CDU-Chef.

