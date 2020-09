Gehrden

Als vor inzwischen vier Jahren der Sportstättenbedarfsplan vorgestellt wurde, war eine zentrale Aussage, dass es in Gehrden an Sporthallen fehlt. Hinzu kommt, dass die größte Halle an der Lange Feldstraße in einem schlechten Zustand ist. Nun fordert die CDU, dass endlich gehandelt wird.

Die Christdemokraten wollen, dass sich der Rat auf einen Standort zum Bau einer zweiten Drei-Feld-Halle festlegt; im Anschluss daran soll ein Kostenkonzept und ein Raumplan für diese Sporthalle erarbeitet werden. Und die CDU mahnt zur Eile. Nach wie vor sei die Zukunft der Sporthalle an der Lange Feldstraße ungewiss. Sie sei veraltet und reparaturbedürftig – und müsste abgerissen werden. Im Schadensfall drohe sogar die Schließung, sagt Thomas Spieker, Fraktionsvorsitzender der CDU. „Daher müssen wir jetzt dringend über mögliche Konsequenzen sprechen und Entscheidungen treffen.“ Eine neue Halle müsse in Schulnähe gebaut werden; anschließend könnte die alte Sporthalle abgerissen und neu gebaut werden.

Kosten sollen ermittelt werden

Primär müsse nun ein Standort festgelegt werden, damit die Stadtverwaltung ihre Arbeit zielgerichtet weiterführen könne. Und die CDU hat auch schon eine Reihenfolge festgelegt. Zunächst sollen Standorte, die in Frage kommen, geprüft werden; anschließend soll eine Entwurfsplanung durch eine Architekten in Auftrag gegeben werden. Darin enthalten sein sollen die Kosten, sowie eine Bedarfs- und Raumanalyse. Abgestimmt werden solle das Konzept mit den Schulen und den Vereinen. Auch Fördermöglichkeiten sollen ausgelotet werden. Als Planungskosten sollten noch dieses Jahr 200.000 Euro zur Verfügung gestellt werden. „ Gehrden muss sich als Wohn-, Schul- und Lebensstandort gerade im Bereich des Sportangebotes zwingend weiterentwickeln“, fordert Spieker.

Die Stadt hatte Ende vergangenen Jahres der Politik einen Zeitplan vorgelegt. Demnach sollte Geld – rund sieben Millionen Euro – für den Neubau einer Sporthalle ab 2022 bereitgestellt werden. Der Zeitraum von 2022 bis 2024 sei bewusst gewählt worden, weil schon zahlreiche Projekte wie der Neubau zweier Grundschulen und einer Mensa sowie die Sanierung von Gymnasium und Oberschule Personal im Rathaus binden würden, hieß es von Seiten der Verwaltung. SPD, CDU und Grüne im Rat waren damit allerdings nicht einverstanden. Sie wollten eine schnellere und auch kostengünstigere Lösung.

Wird die alte Halle abgerissen?

Der Neubau einer zweiten Großturnhalle wird von allen Ratsfraktionen gefordert. Bei einer Besichtigung der Sportflächen vor zwei Jahren war festgestellt worden, dass die größte Sporthalle im Stadtgebiet in einem miserablen Zustand ist. Vor der Sanierung der Sporthalle oder einem Abriss soll deshalb eine neue Sporthalle zur Verfügung stehen, um den Sporttreibenden Hallenkapazitäten anbieten zu können. Ein möglicher Standort könnte eine Fläche auf dem Grundstück des Delfi-Bades sein.

Der Bau einer Sporthalle ist am Mittwoch, 9. September, auch Thema im Ausschuss für Soziales, Kultur und Sport. Die Sitzung im Bürgersaal beginnt um 18 Uhr.

