Gehrden

Der Chefarzt der Orthopädie und Unfallchirurgie, Jens Uffmann, verlässt das Gehrdener Krankenhaus. Es sei sein ausdrücklicher Wunsch gewesen, zum 31. März gehen zu dürfen, teilte ein Sprecher des Klinikums Region Hannover (KRH) mit. Ein Nachfolger ist aber bereits gefunden.

Uffmann möchte sich in Zukunft Tätigkeiten zuwenden, für die ihm in seiner Funktion als Chefarzt nach eigener Aussage die Zeit fehle. Was das genau sein wird, wollte Uffmann nicht verraten. „Der Rückzug von Dr. Uffmann ist für uns bedauerlich. Gerne hätten wir ihn weiter in unseren Reihen gesehen“, sagte Matthias Bracht, KRH-Geschäftsführer Medizin. Uffmann habe in seinen 17 Jahren als Chefarzt in Gehrden maßgeblichen Anteil an der positiven Entwicklung der Klinik gehabt, und er habe den Standort positiv geprägt.

Uffmann war 2003 als Chefarzt nach Gehrden gekommen. Von 2006 bis 2015 war er zusätzlich Chefarzt im Klinikum Springe. Zuvor war der 55-Jährige als Leitender Oberarzt am Henriettenstift in Hannover tätig gewesen. „Ich bin dem Unternehmen, meinen Kolleginnen und Kollegen und vielen anderen Mitarbeitern wirklich dankbar für tolle, spannende Jahre“, sagt der scheidende Chefarzt. Er habe immer viele Freiheiten gehabt. „Ich bin aber überzeugt davon, dass man nur ein Leben hat, und möchte gerne noch Dinge unternehmen, die mit der zeitlichen Inanspruchnahme durch eine Chefarztposition nicht vereinbar sind.“

Neuer Chefarzt kommt aus Großburgwedel

Die Nachfolge ist bereits geregelt. Achim Elsen wird die Klinik vom 1. April an leiten. Elsen ist seit 2005 als Chefarzt in Großburgwedel tätig und seit 2018 auch Sprecher der KRH-Fachgruppe Unfallchirurgie Orthopädie. Der 54-Jährige ist Spezialist für robotisch-assistierte endoprothetische Eingriffe. „Mich reizt vor allem das Neue und die Möglichkeit, eigene Routinen zu durchbrechen“, sagt Elsen. „Mich gemeinsam mit einer hoch professionellen Klinikmannschaft in Gehrden weiterentwickeln zu können ist für mich eine tolle Gelegenheit und Chance.“

Mit Uffmann verliert das Klinikum Robert Koch innerhalb kürzester Zeit seinen zweiten Chefarzt. Im Oktober 2019 war der ärztliche Direktor Martin Memming vorzeitig in den Ruhestand verabschiedet worden.

Von Dirk Wirausky