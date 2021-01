Gehrden

Im Senioren- und Pflegezentrum Haus Gehrden gibt es sechs Corona-Fälle. Nach Angaben der Einrichtung sind vier Bewohner und zwei Mitarbeiter positiv auf Covid-19 getestet worden. Für sie wurde umgehend eine Quarantäne angeordnet. Die gute Nachricht: Sie zeigen bislang keine Symptome.

„Aktuell besteht keine Ansteckungsgefahr durch diese Personengruppe“, versichert Einrichtungsleiter Jens Paul. Alle infizierten Personen seien munter und es gehe ihnen gut. Wo sich die Personen angesteckt haben könnten, sei unklar. „Das wäre reine Spekulation, aber da wir hier im Haus bislang komplett ohne Corona-Fall durch die Pandemie gekommen sind und alle sechs Personen aus einer Wohngruppe stammen, ist es möglicherweise vorstellbar, dass einer der Betroffenen das Virus von einem Termin außerhalb unseres Hauses mitgebracht haben könnte“, meint Paul.

Die entsprechend positiv getesteten Personen werden jetzt noch vom Gesundheitsamt der Region nachgetestet. Das Ergebnis liegt noch nicht vor. „Wir haben die Fälle sofort an die zuständigen Behörden weitergeleitet, doch es dauert ein paar Tage bis die Ergebnisse des neuerlichen Tests vorliegen“, berichtet Paul.

Laut Paul warten die 128 Bewohner und 110 Mitarbeiter zurzeit auf die Möglichkeit, sich impfen zu lassen. Die Bereitschaft sei inzwischen „sehr hoch“. „Wir haben in Sachen Aufklärung unsere Hausaufgaben gemacht. In den ersten Tagen, als klar war, dass geimpft wird, gab es hier und da spürbare Zurückhaltung bei der Bereitschaft, sich impfen zu lassen, doch das hat sich inzwischen gewandelt“, betont Paul. Aktuell seien alle Mitarbeiter bemüht, den Bewohnern das Leben trotz der Einschränkungen, bedingt durch die Corona-Verordnungen, so angenehm wie möglich zu machen.

Es sei leider nicht möglich, Besuche zuzulassen. „Im Großen und Ganzen haben alle Betroffenen Verständnis dafür“, sagt Paul. Das gelte selbstverständlich für alle Mitarbeiter. „Was meine Kolleginnen und Kollegen leisten, das kann gar nicht hoch genug bewertet werden, das ist einfach sensationell“, sagt Paul lobend.

