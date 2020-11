Gehrden

Der Coronavirus ist an Gehrdens Schulen angekommen. Inzwischen gibt es auch am Matthias-Claudius-Gymnasium (MCG) einen Fall. Schulleiter Christian Schmidt hat daher umgehend für drei Lerngruppen das Distanzlernen angeordnet und wartet die weiteren Instruktionen des Gesundheitsamtes der Region Hannover beziehungsweise der Landesschulbehörde ab.

Bereits am Montag musste Distanzunterricht an der Grundschule Am Castrum angeordnet werden. Nachdem eine Lehrkraft positiv auf Covid-19 getestet worden war, wurden zwei erste Klassen nach Hause geschickt.

Die Zahl der positiv auf Covid-19 getesteten Menschen in Gehrden ist am Dienstag, 17. November, deutlich gestiegen. Die Region Hannover meldete, dass das Virus aktuell bei 23 Einwohnern nachgewiesen worden ist – am Montag waren es 24 Gehrdener. Seit Ausbruch der Pandemie haben sich insgesamt 84 Menschen am Burgberg mit Covid-19 angesteckt. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist von 103,7 am Montag auf 77,6 am Dienstag gesunken.

Die Region hat seit dem Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 10.210 Menschen registriert, die sich in der Landeshauptstadt und in den Umlandkommunen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 172 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion gestorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt für die Region Hannover am Dienstag bei 124,3.

Von Dirk Wirausky