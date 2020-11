Gehrden

An der Grundschule Am Castrum in Gehrden gibt es einen Corona-Fall. Dort ist eine Lehrkraft positiv auf das Virus getestet worden. Sie war zuletzt Montag vor einer Woche in der Schule. 46 Erstklässler und eine pädagogische Mitarbeiterin sind deshalb bis einschließlich Freitag nach Hause geschickt worden, die Kinder müssen ins Distanzlernen wechseln. Das heißt: Die Grundschüler werden mit Unterrichtsmaterial für zu Hause versorgt.

Ob darüber hinaus Maßnahmen ergriffen werden müssten, könne zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht gesagt werden, teilt Schulleiterin Nina von Zimmermann mit. „Wir haben noch keine Informationen vom Gesundheitsamt“, sagt sie.

Die Zahl der positiv auf Covid-19 getesteten Menschen in Gehrden ist am Montag, 16. November, deutlich gestiegen. Die Region Hannover meldete, dass das Virus aktuell bei 24 Einwohnern nachgewiesen worden ist – am vergangenen Freitag waren es ebenfalls 24 Gehrdener. Seit Ausbruch der Pandemie haben sich insgesamt 83 Menschen am Burgberg mit Covid-19 angesteckt. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist von 122,9 am Freitag auf 103,5 am Montag gesunken.

Die Region hat seit dem Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 10.020 Menschen registriert, die sich in der Landeshauptstadt und in den Umlandkommunen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 168 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion gestorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt für die Region Hannover am Donnerstag bei 124,3.

Von Dirk Wirausky