Gehrden

Gute Nachricht für alle Badefreunde: Die Freibadsaion im Delfi-Bad beginnt unter Beachtung der aktuellen Hygienerichtlinien am Montag, 25. Mai. Die Pforten öffnen sich um 6.15 Uhr. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag von 6.15 Uhr bis 19 Uhr, sowie Sonnabend und Sonntag von 8 bis 19 Uhr. Allerdings müssen die Schwimmbad-Besucher mit einigen Einschränkungen leben.

Der Ein- und Ausgang befindet sich an der Westseite des Gebäudes, um die Abstandsregelungen beim Ein- und Auslass gewährleisten zu können. Es dürfen maximal 500 Badegäste das Bad benutzen. Zum Vergleich: Sonst sind um die 1500 Besucher im Bad.

Anzeige

Umkleiden ist nicht möglich

Einige beliebte Bereiche des Bades müssen bis auf Weiteres gesperrt bleiben. Dazu zählen das Beachvolleyballfeld, die Rutsche und auch der Bereich des Babybeckens. Ungewohnt werden dürfte auch, dass die Umkleideräume und Duschen nicht genutzt werden dürfen. Besucher müssen bereits in Badekleidung kommen und auch wieder gehen. Lediglich die Außenduschen am Beckenrand bleiben in Betrieb.

Weitere HAZ+ Artikel

Aushänge informieren über die geltenden Verhaltensregeln. Weitere Informationen gibt es unter www.delfi-bad.de.

Lesen Sie auch

Von Dirk Wirausky