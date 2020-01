Everloh

Der traditionelle Neujahrsempfang in Everloh stand in diesem Jahr ganz im Zeichen des sanierten Dorfgemeinschaftshauses. Mehr als 100 Everloher nutzten die Möglichkeit, sich nicht nur zu Gesprächen zu treffen, sondern sich im neu gestalteten Dorftreffpunkt umzusehen.

„Das sanierte Haus ist eine äußere Hülle, die wir jetzt mit neuen Ideen und Aktivitäten für eine aktive Dorfgemeinschaft ausfüllen können“, sagte Ortsbürgermeisterin Gisela Wicke. Sie konnte unter den Besuchern auch zahlreiche Everloher Neubürgerfamilien ausmachen. Sie wollte, dass nicht nur die Vereine und Gruppen mit ihren über Jahre etablierten Angeboten und Aktionen für die Dorfgemeinschaft in die grundsanierten Räumlichkeiten zurückkehren. Sie wünsche sich auch, dass die Neubürger die Anlaufstelle entdecken und sich am Dorfleben beteiligen. Das sanierte Dorfgemeinschaftshaus in der Ortsmitte biete dafür jedenfalls beste Voraussetzungen, meinte Wicke.

Sanierung hat 225.000 Euro gekostet

Überlegungen für die Grundsanierung des Dorfgemeinschaftshaus gab es schon vor mehr als sieben Jahren. Jetzt wurden die finanziellen Mittel in Höhe von 225.000 Euro von der Stadt Gehrden bereitgestellt. „Wir haben jetzt ein tolles Dorfgemeinschaftshaus für die nächsten 100 Jahre“, sagte Wicke.

Wicke wird auch froh darüber sein, dass das Projekt zu einem guten Ende geführt worden ist. Noch im September vergangenen Jahres war ein Streit im Ortsrat entfacht. Die beiden Ortsratsmitglieder Heiko Reverey und Hartmut Hische kritisierten das Vorgehen. Unter anderem monierten sie mangelnde Informationen über die Sanierungspläne und die fehlende Beteiligung des Ortsrates bei der Vorbereitung des Auftrags an die Stadtverwaltung. Aus Sicht von Hische und Reverey waren die Bürger ausgegrenzt worden.

Ein Prosit auf das neue Jahr und das sanierte Dorfgemeinschaftshaus: Ortsbürgermeisterin Gisela Wicke erhebt das Sektglas. Quelle: Georg Weber

Inzwischen scheinen sich die Wogen geglättet zu haben. Die Modernisierung der ehemaligen mehr als 150 Jahre alten Dorfschule umfasste ein neues Dach, den Einbau barrierearmer Toiletten, die Trockenlegung des Gebäudes, eine komplette Renovierung der Räume, die Elektrik wurde erneuert und eine neue Küche eingebaut. Die Everloher unterstützten die umfangreichen Handwerkerarbeiten und halfen beim Ein- und Ausräumen, der Zwischenlagerung des Mobiliars und beim großen Saubermachen.

Dorfumfrage ist geplant

In ihrem Ausblick auf das Jahr 2020 griff sie die Diskussion um die Straßenausbaubeiträge, den geplanten Radwegausbau in der Ortsdurchfahrt und die Informationsgespräche über den Fluglärm als aktuelle Themen an. Außerdem soll wie im vergangenen Jahr in Lemmie eine Umfrage zum Thema „Wo steht Everloh im Jahr 2025?“ initiiert werden.

Kapellenvorstandsvorsitzender Wilhelm Trümner erinnerte in seinen Rückblick an ein arbeitsreiches Jahr 2019, in dem unter anderem die Orgel in der Everloher Kapelle für rund 15.000 Euro erneuert wurde. In diesem Jahr soll der Altarraum renoviert werden. Der Klöppel und die Glockenanlage im Everloher Gotteshaus müssen erneuert werden. Außerdem stehen umfangreiche Pflegearbeiten auf dem Everloher Friedhof an.

Kapellenvorstandsvorsitzender Wilhelm Trümner überreicht Blumen an Claudia Reverey (von links), Susanne Warnecke und Rosemarie Kühne als Dankeschön für das ehrenamtliche Engagement. Quelle: Georg Weber

Trümner überreichte Blumensträuße an Rosemarie Kühne, Susanne Warnecke und Claudia Reverey. Die drei Frauen betreuen seit Jahren mit großem ehrenamtlichen Engagement die Projekte und Aktivitäten in der Kapellengemeinde.

Darüber hinaus zeigte Architekt Cordt Bartels eine kleine Auswahl von Fotos von den etwa viermonatigen Sanierungsarbeiten am Dorfgemeinschaftshaus. Der dreistündige Neujahrsempfang mit vielen Begegnungen und Gesprächen wurde von Fabian Schmieder am Klavier musikalisch begleitet.

Von Dirk Wirausky