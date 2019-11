Gehrden

Das Schwimmbecken im Gehrdener Hallenbad erhält eine Einfassung aus Edelstahl. Die Kosten betragen mehr als 900.000 Euro.

Seit mehr als einem Jahr kann das Wettkampfbecken im Delfi-Bad nicht mehr genutzt werden. Bei turnusmäßigen Reparaturarbeiten waren im Juli vergangenen Jahres größere Schäden festgestellt worden, die eine umfangreiche Sanierung nötig machten. Doch die ging alles andere als komplikationslos über die Bühne. Bei mehreren sogenannten Dichtheitstests zeigte sich, dass das Becken nicht dicht ist.

Der Schadensfall wurde darüber hinaus zu einem Rechtsfall. Die Unternehmen – der Lieferant des Baumaterials und die ausführende Fachfirma – die für die Sanierung des Beckens zuständig waren, stritten darüber, wer für die mangelhafte Ausführung verantwortlich ist. Letztlich wäre die Fachfirma zwar bereit gewesen, den Schaden zu beheben, doch sie ist inzwischen insolvent. Die Stadt suchte nach einer neuen Lösung und fand sie nun: Es soll ein Edelstahlbecken eingebaut werden.

Ursprünglich war geplant, das Becken wieder mit Fliesen zu auszukleiden, auch weil diese Lösung erheblich kostengünstiger sein sollte als eine Auskleidung mit Edelstahl. Doch die Planer kamen inzwischen zu dem Ergebnis, dass beim Einbau eines Edelstahlbeckens die defekte Unterkonstruktion nicht entfernt und hergerichtet werden muss. Zudem ist diese Variante ähnlich teuer wie eine Herrichtung mit Fliesen. „Der Einbau eines Edelstahlbeckens erscheint uns deshalb als die sinnvollste Lösung“, sagte Fachbereichsleiter Wolfgang Middelberg. Insbesondere die kurze Bauzeit sei ein Aspekt, der nach der bereits lange dauernden Schließzeit für diese Variante gesprochen habe.

Steigt ein Betreiber ein?

Die Politik folgte dem Vorschlag der Verwaltung. Es müsse schnell etwas passieren, damit das Hallenbad wieder geöffnet werden könne“, sagte Heinz Strassmann ( Bündnis 90/Die Grünen) in der Ratssitzung. „Diese Variante ist alternativlos“, betonte der SPD-Fraktionsvorsitzende Henning Harter. Es sei eine schnelle Lösung für den Schul- und Vereinssport nötig. Das sieht auch Thomas Spieker so. Allerdings: „Wir wünschen uns, dass geklärt wird, wie der Betrieb des Delfi-Bades in der Zukunft aussehen soll“, forderte der CDU-Chef. Diesem Wunsch schloss sich Lars Heiner ( AfD) an: „Es muss ein Konzept erstellt werden, wie das Bad in den nächsten Jahren betrieben werden soll.“ Nach Ansicht von Hilmar Rump ( FDP) muss ein Betreiber einsteigen. „Zudem müssen wir intensiv über Einsparungen nachdenken“, sagte er.

Wann das Hallenbad wieder genutzt werden kann, wollte Middelberg nicht vorhersagen. „Mit Sicherheit nicht mehr dieses Jahr“, sagte er. Immerhin: Mit der Zustimmung zu dieser außerplanmäßigen Ausgabe im Rat könne jetzt mit der Detailplanung begonnen werden. Die bisherigen Arbeiten, die rund 300.000 Euro gekostet haben, sind laut Middelberg nicht umsonst gewesen. „Die hätten wir so oder so ausführen müssen“, sagte er.

Mehr zum Thema:

Becken undicht – Delfi-Bad bleibt weiter geschlossen

Auch das Freibad muss geschlossen werden

Hallenbad bleibt geschlossen – aber Freibadsaison wird verlängert

Von Dirk Wirausky