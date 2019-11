Gehrden

Den großen Coup hat Frank Woldan aus Gehrden nicht geschafft, ein Erlebnis dürfte es für ihn aber allemal gewesen sein. Der zweifache Vater war einer der beiden Kandidaten in der NDR-Fernsehshow „Bingo!“. Unter Zehntausenden Mitspielern war der 44-Jährige ausgelost worden. Nach einem gemütlichen Abend in einem Hotel in Hannover, den er mit seiner Frau Edith verbrachte, wurde es am Sonntag Ernst für Woldan.

Der Gehrdener gewann mit viel Wissen und ein wenig Glück im „Bingo-Quiz“ gegen eine Kandidatin aus Walsrode. Dann verließ ihn allerdings das Glück bei einer Schätzfrage. Woldan verlor im „Bingo-Duell“ gegen einen Telefonanrufer aus Leer in Ostfriesland, der sich über den Gewinn einer Vesper freuen durfte. Ganz leer ging auch der Gehrdener nicht aus. Sein Preis: eine Wellness-Reise nach Ehingen an der Donau im Wert von 1.200 Euro.

Zum Nachschauen gibt es die komplette Sendung in der NDR-Mediathek.

Mehr lesen Sie:

Von Dirk Wirausky