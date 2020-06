Gehrden

Die Freiwilligen-Agentur Freiraum wird sich zum 31. Dezember auflösen. Die Gründe sind finanzieller und struktureller Art. Formal beschlossen werden soll das Ende des Vereins bei einer virtuellen Mitgliederversammlung am 30. Juni.

„Wir wollen nicht in die Insolvenz geraten“, sagt Vorstandsmitglied Helga König. Was dem Verein vor allem Sorge bereitet, ist, dass die Zuschüsse aufgrund der Corona-Krise nicht mehr so fließen wie in der Vergangenheit. Auch die hohe Miete für die Räume an der Dammstraße belastet den Verein.

Zudem sei die Freiwilligen-Agentur inzwischen so professionell aufgestellt, dass die anfallende Verwaltungs- und Organisationsarbeit nicht mehr ehrenamtlich geleistet werden könne, sagt die Vorsitzende Renate Möller. Zuletzt hatte sich der Verein darum bemüht, dass der Paritätische Wohlfahrtsverband die Agentur übernimmt. „Doch der hat abgelehnt“, sagt Möller.

Perspektive fehlt

Für die Geschäftsführerin Anne Dobiey ist das ein entscheidender Grund. „Hätte diese Kooperation geklappt, hätten wir ganz andere Möglichkeiten gehabt“, sagt sie. Neben der finanziell unsicheren Zukunft sei die Projektarbeit nicht mehr ohne hauptamtliche Hilfe umsetzbar gewesen. „Wir haben inzwischen viele anspruchsvolle Projekte, die ehrenamtlich nicht zu schaffen sind“, pflichtet Dobiey ihrer Vorsitzenden bei. Es gebe keinen Spielraum, sich weiterzuentwickeln. „Uns fehlt die Perspektive“, sagt sie. Das Ende sei deshalb alternativlos.

Dobiey übt auch dezente Kritik an der Politik. „Wir haben in der Vergangenheit wenig Feedback bekommen“, bedauert sie. Und dies, obwohl der Verein etliche Serivceangebote gemacht habe, die eher im städtischen Bereich angesiedelt sein sollten.

Vor fünf Jahren gegründet

Freiraum hatte sich vor fünf Jahren gegründet. Ziel war, das bürgerschaftliche Engagement in Gehrden zu fördern. Die Agentur sollte eine Anlaufstelle für interessierte Bürger sein, die sich ein Bild über die verschiedenen Möglichkeiten in ihrer Stadt machen wollen, um sich ehrenamtlich einzubringen. Ein weiteres Ziel ist die Vernetzung von Kommune, Organisationen und Vereinen.

In den vergangenen Jahren hat sich Freiraum vor allem stark in der Flüchtlingshilfe engagiert. Angeboten wurden und werden zahlreiche Projekte wie Alphabetisierungskurs, Deutschkurs für Anfänger, Schwimmkurs für Frauen, Arbeitsmarktintegration oder Formularausfüllhilfe. Dazu wurde in Zusammenarbeit mit den beiden Kirchengemeinden ein Dolmetscherpool aufgebaut.

Integrationsprojekt für Senioren

Doch nicht nur das: Im vergangenen Jahr wurde ein Integrationsprojekt für Senioren ins Leben gerufen; auch das seit ein paar Jahren stattfindende Dankeschön-Fest für Ehrenamtliche geht auf die Initiative von Freiraum zurück.

Dobiey hofft, dass ein paar Dinge erhalten bleiben. So beispielsweise die Zusammenarbeit mit der Grundschule Am Castrum. Die Freiwilligen-Agentur hatte einen monatlichen Sprechtag für Eltern mit Migrationshintergrund eingerichtet – mit Dolmetscher. „Das war eine große Hilfe für Schule und Eltern“, sagt Dobiey.

„Wir bedauern die Entwicklung“, sagt Fachbereichsleiter Ralf Geide. Kein Wunder: In der Flüchtlingsarbeit war die Freiwilligen-Agentur eine große Hilfe für die Verwaltung; gerade in der Anfangszeit hat die Agentur mit ihrem ehrenamtlichen Engagement die Stadt erheblich entlastet. Welche Teile der Integrationsarbeit, die bislang die Freiwilligen-Agentur betreut hat, die Stadt übernehmen wird, ist noch ungeklärt.

