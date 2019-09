Lemmie

Das war die richtige Mischung für einen gelungenen Bücherflohmarkt: spannende, unterhaltsame und lehrreiche Taschenbücher, dazu Torten, frisch zubereitete Kartoffelpuffer und Cocktails. Die Vorsitzende des DRK-Ortsvereins Lemmie Monika Badstieber war begeistert. „Es war eine tolle Veranstaltung“, sagte sie. Angetan war sie vor allem von der Unterstützung. 18 Ehrenamtliche sorgten für einen reibungslosen Ablauf. „Es tut gut, wenn alle hinter einem stehen“, sagte Badstieber.

20 Kilogramm Kartoffeln gerieben

Allein 20 Kilogramm Kartoffeln rieben Christel und Hans Rottenbücher wurden zu einem Pufferbrei, den Wilbert Nandzik und Michael Hautau in einer großen Pfanne zu goldbraunen Puffern brieten. 14 Torten wurden gespendet und von Rita Meyer und Sabine Hautau verkauft. In der Beliebtheitsskala ganz vorn bei den Cocktails lag der Mochito Ratz, den Michael Schmiedel ganz professionell mixte. Schmiedel hatte in Hannover sogar einen Cocktailkurs belegt. Der Bücherverkauf lief unter der Leitung von Beate Nandzik „total sensationell“.

Die Hälfte des Erlöses geht an die Kinderfreizeit Einbeck, der Rest bleibt beim DRK in Lemmie für neue Projekte im Dorf. Unter anderem sollen die Verkehrspuppen neu gestrichen, ausgebessert oder erneuert werden.

Von Dirk Wirausky