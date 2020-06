Gehrden

Gehrden soll sich verpflichten, künftige Entscheidungen und Planungen an den Zielen der Agenda 2030 zu orientieren. Einer entsprechenden Absichtserklärung stimmten nun alle Fraktion mit Ausnahme der AfD zu.

Die Stadt will die Agenda 2030 unterstützen und lehnt sich dabei am Nachhaltigkeitsbericht der Region Hannover an. Ziel ist es, mögliche Projekte gemeinsam mit den Bürgern umzusetzen. Auch externe Hilfe soll hinzugezogen werden. Die Idee ist, den Prozess mit einem Impulsvortrag zu beginnen. Welche Projekte umgesetzt werden sollen, ist noch offen.

Agenda-Ziele in den Alltag integrieren

Die CDU hatte sich zuletzt enthalten, stimmte nun aber doch zu. Allerdings mit der Ergänzung, dass die Verwaltung beauftragt werde, einzelne Themenfelder zu identifizieren, die im Rathaus bearbeitet werden. Außerdem möge die Verwaltung dem Rat in regelmäßig wiederkehrender Folge darstellen, welche Maßnahmen in Zukunft auf städtischer Ebene kostenneutral umsetzbar seien.

Heinz Strassmann von den Grünen, die den entsprechenden Antrag gestellt hatten, betonte, dass es seiner Fraktion vor allem darum gehe, das Thema Nachhaltigkeit in die tägliche Verwaltungsarbeit zu integrieren. „Wir fordern nicht, dass eine neue Stelle dafür im Rathaus eingerichtet wird“, sagte er.

Gemeinsame Lösungen für globale Herausforderungen

Mit der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung drückt die internationale Staatengemeinschaft ihre Überzeugung aus, dass sich die globalen Herausforderungen nur gemeinsam lösen lassen. Die Agenda schafft die Grundlage dafür, weltweiten wirtschaftlichen Fortschritt im Einklang mit sozialer Gerechtigkeit und im Rahmen der ökologischen Grenzen der Erde zu gestalten. Das Kernstück der Agenda bildet ein ehrgeiziger Katalog mit 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung.

17 Ziele umfasst die Agenda 2030. Quelle: Privat

„Müssen den Antrag mit Inhalten füllen“

Zu den Zielen gehören Themen wie Armut, Hunger, Gesundheit und Wohlergehen, Bildung, Gleichstellung, Energie, sauberes Wasser oder Klimaschutz. Dass in diesen Bereichen auch in Gehrden Handlungsbedarf besteht, davon ist Gisela Wicke von den Grünen überzeugt. „Es gibt auch in Gehrden arme Menschen“, sagte sie. Es fehle beispielsweise bezahlbarer Wohnraum. „ Gehrden hat vor allem teure Wohnungen“, sagte sie. Ein weiteres Beispiel sei die Gleichstellung. „Der letzte Bericht der Gleichstellungsbeauftragten hat gezeigt, dass wir dort noch deutliche Defizite haben“, meinte die Grüne.

Aufklärungsarbeit wichtig

Andererseits gebe es in der Stadt bereits viele positive Ansätze. So sei geplant, im Baugebiet auf dem Vorwerkgelände günstige Wohnungen anzubieten. „Außerdem unterstützen wir bedürftige Menschen bei der Tafel, in der Kleiderkammer und beim Mittagstisch“, sagte Wicke. Auch das geplante Mobilitätskonzept sei ein Beitrag zur Nachhaltigkeit. „Wir müssen nun den Antrag aber mit weiteren Inhalten füllen“, forderte sie im Ausschuss für Soziales, Kultur und Sport. Das sieht Klaus Dörffer ( CDU) ähnlich. „Wir müssen schauen, was wir bereits haben, was uns fehlt und wohin wir wollen“, sagte er.

Für Hannelore Dreblow ( Bündnis 90/Die Grünen) ist vor allem eines wichtig: „Wir müssen Aufklärungsarbeit leisten; gerade bei jungen Menschen.“ Die Ziele der Agenda 2030 müssten im Bewusstsein der Bürger verankert sein.

Von Dirk Wirausky