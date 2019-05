Gehrden

Ein bislang unbekannter Täter hat am Sonnabendvormittag zwischen etwa 9.20 und 9.50 Uhr im Edeka-Markt die Geldbörse und Ausweisdokumente aus einer Handtasche gestohlen. Die Handtasche einer Kundin des Marktes an der Schulstraße hatte im Einkaufswagen gelegen.

Ebenfalls Sonnabend kam es zwischen 10.15 und 11 Uhr auf dem Parkplatz am Edeka-Markt zu einer Fahrerflucht. Eine Gehrdenerin hatte ihren grauen Fiat Punto auf dem Parkplatz ordnungsgemäß abgestellt. Das Fahrzeug stand mittig, in der Nähe der Einfahrt. Nach dem Einkauf bemerkte sie einen nicht unerheblichen Schaden an der linken Seites ihres Fahrzeugs.

Zeugen, die Hinweis zu den beiden Vorfällen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gehrden unter der Telefonnummer (05108) 4410 oder mit dem Polizeikommissariat Ronnenberg unter der Telefonnummer (05109) 517115 in Verbindung zu setzen. dw

Von Dirk Wirausky