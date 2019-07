Gehrden

Kurz nach seinem 74. Geburtstag ist Dieter Mahlert nach langer schwerer Krankheit gestorben. Der gebürtige Gehrdener war seit 2010 Vorsitzender des Heimatbundes, den er in den vergangenen Jahren geprägt hat. Es sei ihm gelungen, mit neuen Ideen der Gruppe neue Impulse zu geben, schreibt der Heimatbund in seinem Nachruf.

Dieter Mahlert lag die Stadtgeschichte am Herzen. Nicht zuletzt ihm ist es zu verdanken, dass die Reihe „Gelbe Hefte“ mit lokalen Themen initiiert wurde. Mahlert war auch maßgeblich an der Aufarbeitung des Stadtarchivs beteiligt. Für seine Verdienste hat er 2018 die silberne Ehrennadel vom Heimatbund Niedersachsen bekommen.

Seine Moderationen sind unvergessen

Neben der Planung und Durchführung von Veranstaltungen des Heimbundes hat er die jährliche Lyrafeier am Vortag des 1. Mai in alter Tradition wiederbelebt. Unvergessen sind seine Moderationen beim Adventskonzert der Schützenkapelle. Doch er lebte keineswegs in der Vergangenheit. Der Heimatbund sollte auch an aktuellen Themen mitwirken. Und er war jemand, der Entwicklungen in Gehrden auch kritisch hinterfragte. So war er zeitweise im Sanierungsbeirat vertreten. Er wollte sich aktiv in die Umgestaltung der Innenstadt einbringen.

Bewahrer der Stadtgeschichte

Darüber hinaus war Mahlert, der bis 2008 als Biologie- und Geografielehrer in Bremen gearbeitet hat, ein zugänglicher und stets freundlicher Mensch. Es war ein Vergnügen mit ihm über die Gehrdener Geschichte und seine Erlebnisse aus der Kindheit am Gehrdener Berg, wo er zuletzt mit seiner Frau Ursel in seinem Elternhaus lebte, zu plaudern. Ihm war es wichtig, dass die Geschichte seiner Heimatstadt nicht in Vergessenheit gerät, und er wollte seine Erinnerungen an die nachfolgenden Generationen weitergeben. Gehrden hat einen engagierten Bewahrer der Stadtgeschichte verloren.

Von Dirk Wirausky