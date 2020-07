Ditterke

Jörg Beckmann nimmt es jetzt selbst in die Hand. Er will sich dafür einsetzen, dass es in Ditterke in naher Zukunft schnelles Internet gibt. Nun hat er eine Umfrage gestartet. „Damit soll geklärt werden, wie viele Everloher Bürger wirklich ein Interesse an einen Glasfaserausbau haben“, sagt Beckmann.

„Inakzeptable Leistungen zu unverhältnismäßigem Preis“

Die Initiative hat einen guten Grund. Vor gut zehn Jahren sei mit Northern Access zwar ein Netzbetreiber ins Dorf gekommen, doch der hat aus Sicht von Beckmann seine Versprechungen nicht eingehalten. „Bis heute ist Northern Access seiner mit Steuergeldern subventionierten Schuldigkeit nicht nachgekommen und bietet uns nur inakzeptable Leistungen auf Kupferbasis zu einem unverhältnismäßigen Preis an“, kritisiert Beckmann. Alle Gespräche und Ansätze der vergangenen Jahre zur Verbesserung der Situation seien erfolglos geblieben. Er sehe mit Northern Access keine gemeinsame digitale Zukunft. Er habe sich in all den Jahren nur geärgert. „Das Netz war nie stabil“, beklagt er.

Anbieter weißt Vorwürfe zurück

Northern Access kann die Vorwürfe aus Ditterke nicht nachvollziehen. Das Unternehmen könne Leistungen von 50 mbit/s anbieten – über eine Richtfunkantenne mit Glasfasergeschwindigkeit. „Die gewünschten Bandbreiten sind verfügbar“, sagt Geschäftsführer Torsten Voigts. „Wir haben in den vergangenen anderthalb Jahren nachgebessert“, betont er. Dennoch hat das Unternehmen nur relativ wenige Kunden in Ditterke. Die allerdings seien zufrieden. „Die Vorbehalte im Ort gegen uns sind dennoch groß“, bedauert Voigts.

Traum von einem neuen Netzbetreiber

„Ich habe aufgegeben, dass sich mit Northern Access etwas verändert“, sagt Beckmann resigniert. Aber nicht aufgegeben hat er die Hoffnung, dass die digitale Zukunft in Ditterke eines Tages doch noch einzieht. „Ich habe immer noch den Traum von einem seriösen Netzbetreiber, der uns unterstützt“, sagt er. Einen Netzbetreiber, der in Ditterke investiere und im Ort ein Glasfasernetz parallel zum bestehenden Kupfernetz installiere. Anbieten würde es sich im Zuge geplanten Umbauarbeiten an der B 65 im nächsten Jahr. Sie wird komplett aufgerissen, saniert und neu aufgebaut. „Wir wollen für unser Dorf diese Chance nutzen, neben vielen anderen Versorgungsleitungen auch Glasfaser für die Bürger in die Erde zu bringen“, sagt Beckmann.

Beckmann sammelt Unterschriften: „Damit hätten wir etwas in der Hand“

Deshalb sammelt Beckmann, der auch die Initiative „Glasfaser für Ditterke“ ins Leben gerufen hat, noch bis zum 31. Juli Unterschriften. Er hoffe, dass möglichst viele Ditterke Bürger und Hauseigentümer das Bestreben unterstützen und ihr unverbindliches Interesse an einem Glasfaseranschluss mit ihrer Unterschrift bekunden. „Damit hätten wir etwas in der Hand“, sagt Beckmann. Bisher ist er zufrieden. Das Echo sei bisher wie erwartet sehr vielversprechend.

Schwarmstedt dient als Vorbild

Beckmanns Vorbild ist die Samtgemeinde Schwarmstedt. Dort wurde vor mehr als zehn Jahren die Glasfaser-Initiative Schwarmstedt als „DSL-Initiative Samtgemeinde Schwarmstedt“ gegründet. Ihr Ziel ist ein flächendeckender Breitbandausbau in der Samtgemeinde durch Nachfragebündelung. Nachdem alle Orte der Samtgemeinde so mit DSL/VDSL versorgt werden konnten, steht nun der Ausbau mit Glasfaser auf der Tagesordnung. Htp hat sich bereit erklärt, in einen flächendeckenden Glasfaser-Ausbau in der Samtgemeinde zu investieren. In der Initiative engagieren sich zahlreiche Bürger und die Vereine vor Ort.

Unterstützung bekommt Beckmann unter anderem von Reiner Rath. Der Gewerbetreibende beklagt seit Jahren die schlechte Breitbandversorgung in dem Gehrdener Ortsteil. „Es ist unterirdisch“, schimpft er. Dabei spart er auch nicht mit Kritik an der Stadt. „Sie hat sich damals auf die Versprechen des Anbieters Northern Access verlassen“, sagt er. Sie habe aber eine Verantwortung, zu schauen, was mit den Fördermitteln passiere. Gleichzeitig nimmt Rath auch die Politik in die Pflicht. Wenn sie eine digitalen Strukturwandel wolle, dann müsse sie auch den entsprechenden Druck ausüben.

Dort kommt offenbar auch Bewegung in das Thema. Die CDU hat kürzlich die Verwaltung aufgefordert, ein Kataster zu erstellen. Daraus soll hervorgehen, wie die Breitbandversorgung im Stadtgebiet aussieht, wo es Schwachstellen und wo es sogenannte weiße Flecken gibt.

Von Dirk Wirausky