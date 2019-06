Gehrden

Ein Altkleidercontainer ist am Freitagabend an der Lange Feldstraße in Brand geraten. Gäste des Sportheims des SV Gehrden sahen gegen 20 Uhr, dass Rauch aus einem Container, der am Rande des ehemaligen Festplatzes steht, aufsteigt. Sie riefen umgehend die Feuerwehr.

Kurz nach der Alarmierung trafen die Einsatzkräfte ein. Ein Trupp unter Atemschutz löschte das Feuer. Ein zweiter Trupp öffnete den Metallcontainer mit einem Motortrennschleifer, um die schwelenden Altkleider auszuräumen.

„Durch die Wärmestrahlung war bereits der Inhalt eines zweiten Containers in Brand geraten“, sagte Ortsbrandmeister Peter-Alfred Fricke. Der Altkleidercontainer sei ebenfalls geöffnet und gelöscht worden. Die Ausbreitung des Feuers auf die in unmittelbarer Nähe stehenden Altpapiercontainer konnte verhindert werden. Zur Brandursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

