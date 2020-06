Gehrden

Vor einem Jahr hat der Rat ein Mobilitätskonzept verabschiedet. Ein zentraler Punkt ist der Bau eines Parkhauses auf dem Parkplatz an der ehemaligen Post und eine Verbesserung der Situation für Radfahrer.

Zuletzt ist jedoch immer wieder bemängelt worden, dass dieses Konzept nicht vorankomme. Unter anderem wurde der Verwaltung Untätigkeit vorgeworfen. Ein Umstand, dem Bürgermeister Cord Mittendorf widerspricht. Die Stadt habe im vergangenen Jahr umgehend nach dem Beschluss mit der Recherche nach vergleichbaren Konzepten begonnen. Im Haushalt wurden zudem 100000 Euro als Planungskosten eingestellt. Anfang diesen Jahres seien die Ausschreibungsunterlagen vorbereitet worden, anschließend sei das Vergabeverfahren bei der Region angemeldet worden, sagt Mittendorf.

Anzeige

Allerdings: Im Mai habe die zentrale Vergabestelle der Region mitgeteilt, dass sie das Verfahren nicht durchführen können. Die Folge: Die Stadt selbst muss es übernehmen. „Wir befinden uns zurzeit in der Abstimmung“, sagt Mittendorf. Er hoffe, dass das Vergabeverfahren Ende des Jahres abgeschlossen sei. „Wir haben alles Notwendige getan, um das Mobilitätskonzept auf den Weg zu bringen“, betont Mittendorf.

Weitere HAZ+ Artikel

Kompliziertes und aufwendiges Verfahren

Die stellvertretende Fachbereichsleiterin Nicole Leubert bezeichnet es als unglücklich, dass das Vergabeverfahren sich derart in die Länge zieht. Doch die Verwaltung wolle deutschlandweit Planungs- und Verkehrsbüros ansprechen, die sich mit dem Konzept auseinandersetzen. „Das Verfahren ist rechtlich aber unwahrscheinlich kompliziert“, sagt sie. Unterstützt wird die Stadt daher von einer Rechtsanwaltskanzlei.

Gleichzeitig betont Leubert: „Wir wollen ein gutes Produkt ausarbeiten, das den Verkehr im Stadtgebiet für die nächsten zehn bis 15 Jahre strukturiert.“ Es solle zukunftsorientiert sein, und bei dem gesamten Prozess soll die Öffentlichkeit eingebunden werden. Leubert macht auch keinen Hehl daraus, dass es dauert wird, bis das Gutachten vorliegt. „Es ist eine Menge Arbeit nötig“, sagt sie. Mit einem fertigen Konzept rechnet sie in anderthalb Jahren. Ähnliche Erfahrungen wie Gehrden hätten auch andere Kommunen gemacht. „Es ist ein sehr umfangreiches Konzept“, sagt Leubert.

Parkdeck in der Innenstadt ist eine Forderung

Der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) und der Radverkehr sollen laut Verwaltung attraktiver werden. Ein zentrales Thema war zuletzt eine Verlängerung der Buslinie 500 bis zum S-Bahnhof Weetzen. Dieses Ansinnen wird von der Region bisher abgelehnt, stattdessen wurden zusätzliche Fahrten der Buslinie 522 in den Fahrplan aufgenommen. Den Gehrdener Politikern ist das aber zu wenig. Sie fordern in Zukunft eine bessere, verlässliche und regelmäßige Anbindung der Kernstadt an die S-Bahn.

Ein Ziel: Die Kernstadt soll besser an die S-Bahn angebunden werden. Quelle: Dirk Wirausky

Auch der Bau eines Parkdecks auf dem Parkplatz an der Post ist eine Forderung aus der Politik. Die Mehrheit des Rates hatte sich dafür ausgesprochen, ein inhabergeführtes Parkhaus oder Parkdeck an der Hornstraße zu errichten; in einem zweiten Schritt soll eine Anwohnerparkregelungen im innerstädtischen Bereich geprüft werden.

Auch die Bürgerinitiative (BI) „Wir in Gehrden“ fordert seit Langem ein Verkehrskonzept für das Stadtgebiet. Vor anderthalb Jahren hatte die BI in einem Workshop die Verkehrssituation in Gehrden analysiert. Dabei wurden Mängel zusammengetragen und Ideen gesammelt, die Liste anschließend der Verwaltung übergeben. Ein Ergebnis des Workshops war, dass sich der Verkehr nicht mehr hauptsächlich am Auto orientiert, sondern der Fuß- und Fahrradverkehr stärker in den Fokus der Planungen rückt.

Von Dirk Wirausky