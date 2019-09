Everloh

Ginge es nach Hartmut Hische und Heiko Reverey, dann müsste die Abstimmung des Ortsrates zur Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses in Everloh für ungültig erklärt werden. Der Hintergrund: Ortsratsmitglied Cord Bartels, der das Sanierungsprojekt betreut und als Architekt das entsprechende Gutachten erstellt hat, hatte darüber auch mit abgestimmt. Das hätte er nach Ansicht von Hische und Reverey nicht tun dürfen. Die beiden Ortsratsmitglieder halten Bartels für befangen, weil er einen wirtschaftlichen Vorteil von dem Beschluss habe. In dem Grundsatzbeschluss wurde nicht nur über die Umbaukosten in Höhe von 200.000 Euro abgestimmt, sondern auch über die Planungskosten in Höhe von 15.000 Euro. Und die erhält das Architekturbüro Bartels.

Aus der Sicht von André Erpenbach, Erster Stadtrat, ist die Abstimmung jedoch nicht anfechtbar. „Der Verwaltungsausschuss hat bereits im Oktober vergangenen Jahres entschieden, dass 15.000 Euro für das erstellte Gutachten bezahlt werden“, sagte Erpenbach. Aus diesem Gutachten habe die Stadt in der Folge die konkreten Maßnahmen für die Sanierung der ehemaligen Schule abgeleitet. Bartels habe keinen direkten Einfluss auf die Entscheidung gehabt. Eine Befangenheit könne er deshalb nicht erkennen, sagte Erpenbach.

Von Dirk Wirausky