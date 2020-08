Everloh/Ditterke

Seit mehr als einem Jahr gibt es ein Tempomessgerät, das abwechselnd in Everloh und Ditterke aufgestellt wird. Angeschafft hat es der Everloher Förderverein. Es überprüft die Geschwindigkeit des fließenden Verkehrs. Nun gibt es ein erstes Ergebnis.

Zwischen dem 6. bis 29. Juli stand das Messgerät in Everloh an der nördlichen Seite der Ortsdurchfahrt im Verlauf der B 65 in Höhe der Bushaltestelle Nenndorfer Straße. Die Anzeigetafel zeigte dem in den Ort hineinfahrenden Verkehr die Geschwindigkeit an.

Dabei wurde festgestellt, dass 56.377 Fahrzeuge in dem Messzeitraum aus Richtung Hannover kamen. Rund 40 Prozent davon waren zu schnell unterwegs, die Durchschnittsgeschwindigkeit aller Fahrzeuge betrug 57 Kilometer pro Stunde, erlaubt ist höchstens Tempo 50. Das Messgerät misst zudem die Gegenseite, ohne den Verkehrsteilnehmenden jedoch etwas anzuzeigen. „Dabei lässt sich feststellen, dass dort mit erheblich höheren Geschwindigkeiten dem Ortsausgang entgegengestrebt wird“, sagt Doris Jeschonnek, Vorsitzende des Fördervereins. Rund 87 Prozent der Verkehrsteilnehmer fahre zu schnell. Das Durchschnittstempo lag bei 66 Kilometern pro Stunde. Die höchste protokollierte Geschwindigkeit betrug 124 Stundenkilometer.

Daten werden ausgewertet

Der Everloher Förderverein wird sich künftig verstärkt um die Auswertung der Daten kümmern und diese veröffentlichen. Langfristig will er dem Ortsrat Vorschläge unterbreiten, wie die örtlichen Straßen verkehrssicherer gestaltet werden können. „Wir werden die aktuellen Daten aufarbeiten“, sagt Jeschonnek. Das Ziel sei es, die Geschwindigkeit im Dorf zu reduzieren. Eines stehe nach den aktuellen Messungen schon fest: Innerörtlich werde deutlich zu schnell gefahren.

Was Jeschonnek besonders Sorge bereitet: „Es gibt inzwischen zahlreiche Schulkinder im Ort, die direkt an der Bundesstraße unterwegs sind.“ Deren Sicherheit müsse gewährleistet werden. Sie hoffe dabei nicht nur auf Unterstützung des Ortsrates und der Stadt, sondern auch auf die der zuständigen Behörden.

Die Ortsräte Ditterke und Everloh hatten vor drei Jahren beschlossen, eine Spendensammlung durch den Everloher Förderverein zu initiieren. Es kamen 4380 Euro zusammen. Von dem Geld wurde das Tempomessgerät angeschafft. Es zeigt den motorisierten Verkehrsteilnehmern nicht nur die Geschwindigkeit an, sondern kommentiert diese mit einem grünen lächelnden oder rotem, schmollenden Gesicht. Aktuell steht sie an der Kirchwehrener Straße in Ditterke.

Ziel ist es, innerorts die Geschwindigkeit der Autos zu verringern und damit die Sicherheit in den Dörfern zu erhöhen. Außerdem liefert die Messtafel verlässliche Daten für weitere Verkehrsplanungen. Gewartet und aufgestellt wird sie von Mitarbeitern des städtischen Bauhofes.

Von Dirk Wirausky