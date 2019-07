Ditterke

Bei einem Feuer in einer Sauna ist am Donnerstagmittag der Keller eines Einfamilienhauses in der Straße Weiderehre stark beschädigt worden. Nach Mitteilung der Feuerwehr hatte der Hausbesitzer bemerkt, dass Rauch aus seinem Keller aufsteigt. Er alarmierte daraufhin die Feuerwehr.

Als kurz darauf die Feuerwehren aus Ditterke und Gehrden vor Ort eintrafen, erhielten sie vom Anrufer den Hinweis, dass die Sauna im Keller brennt. Die beiden Hausbewohner hatten sich vor dem Eintreffen der Feuerwehr selbst in Sicherheit gebracht und blieben unverletzt. Einsatztrupps drangen mit Atemschutzgeräten in die verrauchten Kellerräume ein und bekämpften das Feuer mit Wasser. Innerhalb kürzester Zeit war das Feuer in der Kellersauna gelöscht. Die Einsatzkräfte bliesen anschließend den Rauch mithilfe von Druckbelüftungsgeräten aus dem Haus. Das Gebäude ist trotz eines erheblichen Sachschadens im Keller weiterhin bewohnbar. Die Höhe des Schadens ist noch unbekannt. Die Brandursache ist ebenfalls noch nicht geklärt und wird von Spezialisten der Polizei ermittelt.

Von Dirk Wirausky