Feuer in einer Pizzeria an der Dammstraße: Der Betreiber bemerkte am frühen Mittwoch Vormittag, dass Rauch unterhalb des Pizzaofens aufstieg. Der Ofen war zu dem Zeitpunkt nicht in Betrieb und das Geschäft noch nicht geöffnet. Als die Feuerwehr kurz nach seinem Notruf am Wohn- und Geschäftshaus nahe des Marktplatzes eintraf, hielten sich alle Hausbewohner unverletzt im Freien auf.

Der Pizza-Imbiss hatte sich inzwischen zunehmend mit Rauch gefüllt. Ein mit Atemschutzgeräten ausgerüsteter Trupp begann, die Brandort zu erkunden.

Der Löschzug der Schwerpunktfeuerwehr Gehrden ist mit 18 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen an der Dammstraße im Einsatz. Quelle: Feuerwehr Gehrden

Ein weiterer Einsatztrupp brachte neben Löschmitteln auch technisches Gerät in das Gebäude, um den schweren Ofen zu demontieren. Diesen konnten die Einsatzkräfte soweit verschieben, dass die Brandstelle direkt darunter zugänglich wurde. Der Fußboden sowie die hölzerne Geschossdecke zum darunter liegenden Keller hatten auf etwa zwei Quadratmeter Fläche Feuer gefangen.

Brandursache noch unbekannt

„Nach etwa 45 Minuten war das Feuer unter Kontrolle und die Gefahr einer weiteren Ausbreitung gebannt“, sagte der Sprecher. Mehrere Trupps brachten den Brandschutt ins Freie und kontrollierten die Räume der Pizzeria, die Zwischendecke sowie auch Kellerräume mit Hilfe von Wärmebildkameras, bevor der aufwendige Feuerwehreinsatz nach etwa 90 Minuten beendet war. Zur Brandursache liegen der Feuerwehr keine Erkenntnisse vor. Verletzt wurde niemand.

