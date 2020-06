Gehrden

Noteinsatz für die Gehrdener Feuerwehr am Montagmorgen: Sie musste ein Kind aus einem Auto befreien. Nach Angaben der Feuerwehr war eine junge Frau auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes an der Nordstraße aus ihrem Fahrzeug ausgestiegen, als sich die Türen des Fahrzeuges verschlossen. Ihr sechs Monate altes Kleinkind sowie der Fahrzeugschlüssel befanden sich allerdings noch im Auto.

Feuerwehr schlägt Scheibe ein

Die 24-jährige Mutter rief die Polizei, die ihre Bemühungen, einen Ersatzschlüssel zu besorgen oder eine Fachwerkstatt zu beauftragen, unterstützten. Als diese Versuche erfolglos blieben, wurden die Feuerwehr und der Rettungsdienst alarmiert. Feuerwehrleute zerstörten eine kleine Seitenscheibe des Mercedes mit Spezialwerkzeug und verschafften sich so Zugang in das Fahrzeuginnere. Kurz danach konnte die Mutter ihr Kind unverletzt und wohlauf in die Arme schließen.

