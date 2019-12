Lemmie

Fest steht, dass die Ortswehr Lemmie ein neues Feuerwehrhaus bekommt. Allerdings ist die Suche nach einem Standort derzeit noch offen. Aktuell kommen laut Fachbereichsleiter Wolfgang Middelberg mehrere Standorte in dem Gehrdener Ortsteil in Betracht. Die von der Verwaltung favorisierte Variante, den Neubau auf dem Grundstück des alten Feuerwehrgerätehauses am Gehrdener Kirchweg zu errichten, hat sich wohl zerschlagen. „Es sieht so aus, dass das nicht funktioniert“, meint Middelberg. Der Eigentümer sei auf das Angebot der Stadt nicht eingegangen.

Ortswehr prüft geeignete Grundstücke

Im Januar wird es ein Treffen mit der Feuerwehr Lemmie geben. Dort sollen die weiteren möglichen Standorte und die nächsten Schritte erörtert werden. „Wir wollen jetzt in die Offensive gehen“, sagt Middelberg. Im Frühjahr nächsten Jahres solle ein Strich unter die Standortsuche gemacht werden. „Dann wollen wir endlich mit der konkreten Planung beginnen“, sagt Middelberg. Die Lemmier Feuerwehr macht derweil ihre Hausaufgaben. „Wir überlegen intern, welche Grundstücke für den Bau des neuen Feuerwehrhauses geeignet sind“, erklärt Ortsbrandmeister Carsten Seiler. Er geht davon, dass das ein längerer Prozess wird. „Aktuell sind wir noch in der Findungsphase.“

Kein Raum für die Dorfgemeinschaft geplant

Der Wunsch einiger Bürger, in dem geplanten Neubau auch einen Raum für Dorfaktivitäten zu berücksichtigen, spielt bei den bisherigen Überlegungen keine Rolle. „Dann müssten wir das Bauvolumen entsprechend erhöhen und das Raumprogramm anpassen“, sagt Middelberg. Kurzum: Der Neubau, der etwa 1,2 Millionen Euro kosten soll, werde entsprechend teurer. Seiler kann sich nicht wirklich vorstellen, dass ein Feuerwehrhaus auch von der Dorfgemeinschaft genutzt werden kann. „Ich weiß nicht, wie das nebeneinander funktionieren könnte“, sagt er – gerade auch mit Blick auf den Ernstfall.

Eine mögliche Alternative nannte Middelberg. Sollte der Neubau der Ortswehr auf einer neuen Fläche errichtet werden, stehe das alte Gerätehaus leer. „Möglicherweise könnte es dann als Dorfgemeinschaftshaus genutzt werden.“

Lesen Sie auch

Von Dirk Wirausky