Ungewöhnlicher Feuerwehreinsatz am Dienstagmorgen: Eine Taube hing in der Straße Im Vogelsang in etwa fünf Meter Höhe kopfüber in einem Baum und versuchte vergeblich, wegzufliegen. Das heftige Flattern bemerkte der Besitzer eines Einfamilienhauses und rief die Feuerwehr zur Hilfe. Einsatzkräfte stellten eine Leiter auf und gelangten so zu dem panischen Vogel.

Laut Feuerwehr hatte sich das Tier mit einer Kralle in einer Plastikschnur verfangen, die sich wiederum um einem Ast gewickelt hatte. Nachdem die Feuerwehrleute den Ast samt Taube vom Baum getrennt und zu Boden gebracht hatten, entfernten sie die Plastikschnur mit Hilfe einer Nagel-(„Krallen-“)Schere. Von Schnur und Ast befreit, entließen die Einsatzkräfte die unverletzte Taube in die Freiheit und beobachteten ihren Rundflug.

Von Dirk Wirausky