Gehrden

Mit dem 100-Sonnendächer-Programm möchte die Stadt Gehrden im Zusammenspiel mit der Klimaschutzagentur Region Hannover und der Energiegenossenschaft Calenberger Land (ENER:GO) Bürger ermuntern, Fotovoltaikanlagen auf ihrem Dach zu installieren. Nun ist auch das erste Unternehmen im Stadtgebiet dem Aufruf gefolgt.

Die Innenausbau-Firma Germerott hat eine Solarstromanlage auf dem Dach ihrer Liegenschaft installiert. Die Anlage ist mit einer Höchstleistung von 92 kWpeak die drittgrößte Solarstromanlage in Gehrden – sie wird somit erheblich dazu beitragen, die regenerative Stromproduktion am Burgberg anzuheben und für eine CO2-Reduktion zu sorgen. Der Betrieb will einen beträchtlichen Anteil selbst nutzen – Stromproduktion und eigener Verbrauch in einer Hand.

Firmenanlage ist ein Vorbild

Die Klimaschutzmanagerin Kira Janotta freut sich mit Blick auf das Sonnendächer-Programm, dass Germerott sich für den Bau dieser großen Solarstromanlage entschieden hat. „Die Firmenanlage ist ein perfektes Vorbild“, sagt sie. Das Beispiel der Firma Germerott zeige, dass auch mittelständische Unternehmen in kleineren Kommunen bereit seien, in eine energieautarke Zukunft zu investieren, weil sie sich ihrer Verantwortung für den nachhaltigen Bestand ihres Betriebes und die nachfolgenden Generationen bewusst seien. „Die Firma Germerott hat den Mut zur Veränderung und erkannt, dass es sich lohnt in erneuerbare Energien zu setzen“, sagte Janotta.

Derzeit machen 55 private Interessenten beim 100-Sonnendächer-Programm mit. Weitere Informationen zum Programm gibt es beim nächsten „Sonnen-Stammtisch“ am Mittwoch, 4. Dezember, in der Bistro-Lagune im Delfi-Bad. Beginn ist um 18.30 Uhr. Die Themen des Stammtisches sind Monitoring und intelligentes Laden von E-Autos über die Solaranlagen. Zudem wird es Berichte von Bauherren fertiggestellter Anlagen geben.

Lesen Sie auch

Von Dirk Wirausky