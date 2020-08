Gehrden

Die Grünen wagen einen neuen Vorstoß: Sie möchten für das geplante Neubaugebiet auf dem ehemaligen Vorwerk-Gelände Vorgaben für die Eigentümer. „Es wäre ein Zeichen des Fortschrittes und in die Zukunft in und für Gehrden, wenn wir in der Kernstadt nun endlich ein Quartier in ökologischer, nachhaltiger Bauweise erstellen“, sagt Eva Kiene-Stengel, Ratsfrau der Grünen in Gehrden.

Diese Forderung ist nicht neu. Bereits vor zwei Jahren hatten die Bündnisgrünen den Antrag gestellt, das geplante Wohngebiet als sogenannte Plus-Energie-Siedlung zu deklarieren. Das Ergebnis: Der Antrag wurde seinerzeit von den anderen Ratsfraktionen kommentarlos abgelehnt.

Nun versuchen es die Grünen erneut. Es dürfe nicht länger an der durchaus verständlichen Freiwilligkeit festgehalten werden, heißt es in dem Papier. Die Bauwilligen sollen daher die Forderung erhalten, Passivhäuser zu errichten. Diese Vorgabe solle in den städtebaulichen Vertrag aufgenommen werden. Mit einem fortschrittlichen Neubauquartier im Passivhausstandard und Erfüllung von hohen Effizienz-Standards stelle Gehrden die Weichen eindeutig in die klimaneutrale Zukunft, schreiben die Grünen in ihrem Antrag.

Grüne wollen auf Öl und Gas im Neubaugebiet verzichten

Aus Sicht der Partei sei es sinnvoll, schon zu Beginn einen hohen Standard festzulegen, denn die geringeren Standards seien schon nach kurzer Zeit bau- und energietechnisch veraltet. Auf fossile Energieträger wie Öl und Gas solle in dem Neubaugebiet verzichtet werden.

Geht es nach den Grünen, dann entsteht auf dem ehemaligen Vorwerkgelände ein Wohngebiet für die Zukunft: klimaneutral, ökologisch und nachhaltig. „Es wird so gleichzeitig zu einer Verringerung des CO2-Fußabdrucks beigetragen“, meinen sie.

Wenn mit dem Neubaugebiet Vorwerk so verfahren werde, dann sei Gehrden auf einem zukunftsweisenden Weg, um dem Klimawandel entgegenzuwirken und somit dem Klimaschutz, auch im Sinne der nachfolgenden Generationen, gerecht zu werden, heißt es zum Abschluss. Ob die anderen Ratsfraktionen dem zustimmen, entscheidet sich auf der Sitzung am 1. September.

Investor plant 154 Wohneinheiten auf dem Grundstück

Auf dem etwa fünf Hektar großem Gelände der früheren Teppichfabrik an der Vorwerkstraße soll ein Wohnpark mit Reihenhäusern unterschiedlicher Größe sowie drei mehrgeschossigen Mietshäusern entstehen. Die Gesellschaft Deutsche Reihenhaus AG hat die Industriebrache von der Firma Hildebrand Holztechnik als Investor gekauft. Die 154 geplanten Wohneinheiten auf dem Grundstück sollen zwischen 85 und 145 Quadratmeter groß sein – darunter auch 40 bis 50 sozial geförderte Wohnungen. Zudem ist eine Kindertagesstätte für etwa 100 Jungen und Mädchen geplant. Bislang gilt das Ziel, das Bauvorhaben bis 2024 abzuschließen. Allerdings rechnet der Investor, die Deutsche Reihenhaus AG, aktuell damit, dass erst Anfang 2022 mit den notwendigen baulichen Vorarbeiten begonnen werden kann.

Anfang 2017 wurden die alten Industriegebäude auf dem Vorwerkgelände abgerissen. Nun soll dort ein Wohnpark entstehen. Quelle: Ingo Rodriguez (Archiv)

Ein Energiekonzept für das Baugebiet ist übrigens nicht der einzige Wunsch der Ratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen. Sie wollen auch, dass das Wohnquartier im Gehrdener Westen als verkehrsberuhigter Bereich geplant wird.

Energetische Vorgaben in Lenthe

Bei ihrem jüngsten Antrag haben die Grünen möglicherweise auch das Neubaugebiet Im Wehrkampe in Lenthe im Blick. Erstmals in der Geschichte Gehrdens werden dort den Bauwilligen Vorgaben zur energetischen Bauweise gemacht. Unter anderem müssen sie auf Gas und Öl verzichten; darüber hinaus müssen sie ihr Haus im KfW-55-Gebäudestandard errichten. Allerdings: Letzteres war den Grünen zu wenig. Auch in Lenthe hatten sie für einen KfW-40-Standard plädiert. Die Werte 40 oder 55 definieren die unterschiedlichen KfW-Effizienz­haus-Standards. Je kleiner der Wert ist, desto geringer ist der Energie­bedarf der Immobilie.

Von Dirk Wirausky