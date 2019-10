Leveste/Barsinghausen

„Ich bin nicht auf der Flucht“, sagt Henning Borsum lachend, während eine Mitarbeiterin des DRK-Blutspendedienstes die nötigen Vorbereitungen trifft. Sie könne sich dabei Zeit lassen, betont der 59-Jährige.

Henning Borsum kennt das Prozedere. Kein Wunder: Der Barsinghäuser spendet in Leveste zum 130. Mal Blut. Er weiß noch genau, wann und wo es losging: Am 25. Juli 1983 in Bantorf. „Ich habe nachgeguckt“, sagt Borsum. Damals sei er mit einem Bekannten aus der Feuerwehr mitgegangen. Und anschließend war er im wahrsten Sinne des Wortes angepiekst. Seitdem geht Borsum fünf- bis sechsmal im Jahr zur Blutspende.

„Ich haben vermutlich ein Helfersyndrom“, sagt Borsum, der auch seit 40 Jahren Mitglied der Feuerwehr ist. Ihm sei es jedenfalls wichtig, anderen Menschen zu helfen, die dringend Blut brauchen. Und für ihn steht fest: „Solange ich darf, werde ich mein Blut spenden.“ Sein Engagement bei den DRK-Terminen hat für Borsum auch noch einen wichtigen Nebeneffekt. „Ich bekomme auch einen kleinen Gesundheitscheck“, meint er.

Bislang 65 Liter Blut gespendet

Etwa 65 Liter Blut hat Borsum in den zurückliegenden 36 Jahren gespendet; bei jedem Termin werden ihm etwa 500 Milliliter entnommen. Probleme bereitet ihm das nicht. „Die Blutabnahme ist immer einwandfrei verlaufen“, sagt er. Und er lobt die DRK-Mitarbeiter. „Sie sind perfekt geschult und äußerst routiniert“, sagt er.

Borsum ist ein gern gesehener Gast – und das hat auch mit seiner Blutgruppe zu tun: Blutgruppe B Rhesusfaktor positiv. Nur neun Prozent der Deutschen besitzen dieses Merkmal. Entsprechend begehrt sind die Spender.

Nach Leveste kommt Borsum immer wieder gerne. „Hier herrscht eine angenehme Atmosphäre“, sagt er. Überhaupt: Borsum genießt solch ein Blutspendetermin. „Man kennt sich, kommt ins Gespräch und plaudert“, sagt Borsum, der bis vor einigen Jahren bei der AOK angestellt war. Im Fußball würde Borsum vermutlich als Groundhopper bezeichnet werden. „Ich bin nahezu überall im Umland zur Blutspende“, sagt er.

Die Vorsitzende des DRK-Ortsvereins Leveste Sigrid Sandberg dankt Henning Borsum für die 130. Sepnde. Quelle: Dirk Wirausky

Sigrid Sandberg, Vorsitzende des DRK-Ortsvereins Leveste, ist schwer beeindruckt von Borsum. „Das jemand 130 Mal zur Blutspende gegangen ist, hatten wir noch nie“, sagt sie. Das sei absoluter Rekord. Für Borsum hatte sie deshalb auch eine kleine Überraschung vorbereitet.

In Leveste lässt Borsum den Termin im Gemeindehaus gemütlich ausklingen. Das liegt auch an dem Levester Spezialbüfett, das die eifrigen Helferinnen um Sigrid Sandberg vorbereitet haben. „Es kommen sogar Frauen und Männer zur Blutspende zu uns, weil sie unser Büfett so schätzen“, erzählt Sandberg. Das kann Henning Borsum nur bestätigen. „Es ist klassisch, reichlich und lecker“, sagt er.

