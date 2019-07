Gehrden

Die Stadt Gehrden will Vorreiter im Bereich der Digitalisierung sein und den Sprung in eine digitale Zukunft schaffen. Das hat Wirtschaftsförderer Frank Born kürzlich im Rat bekräftigt. „Wir stellen uns den neuen Herausforderungen wie Smart City, E-Gouverment und digitale Bürgerbeteiligung“, sagte Born.

Kommunale Dienstleistungen sollen eines Tages neben dem analogen Verfahren auch digital, schnell und ohne großen bürokratischen Aufwand in Anspruch genommen werden können. Erste Schritte seien bereits gemacht, meint Born und verweist auf die Einrichtung eines offenen WLAN-Netzes in der Fußgängerzone, die Digitalisierung der Ratsarbeit und der Verlegung von Glasfaserkabel in die Gewerbegebiete.