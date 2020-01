Gehrden

Die Kosten für die Kinderbetreuung sind in Gehrden deutlich gestiegen. Die Ausgaben für das Personal sind der größte Posten im Haushalt der nächsten zwei Jahre, der Mitte Dezember verabschiedet worden ist.

Laut Haushaltsplan liegen die jährlichen Personalkosten der Stadt bei etwa 14,4 Millionen Euro – Tendenz steigend. Allein die Personalkosten für die Kindertagesstätten machen davon rund 33 Prozent aus.

Der unmittelbare Aufwand für die Kinderbetreuung habe laut dem CDU-Fraktionsvorsitzenden Thomas Spieker in der Stadt Gehrden im Jahr 2017 rund 5,63 Millionen Euro betragen. 2018 seien es schon 6,4 Millionen Euro gewesen. „Im Jahr 2024 werden es sage und schreibe mehr als 8 Millionen Euro sein“, sagte Spieker in seiner Haushaltsrede. Der Zuschussbedarf der Stadt beträgt dann etwa 6,3 Millionen Euro; gegenüber 2010 habe er sich um 2,1 Millionen Euro mehr als verdreifacht, rechnete Spieker vor.

„Wenn der Bund ab 2025 die Ganztagsbetreuung im Hortbereich für Grundschüler zur Pflicht macht, dann ist zu befürchten, dass Bund und Land die Rechnung wieder größtenteils zulasten der Kommunen ausstellen wollen“, meinte der CDU-Chef. Die finanzielle Belastung zur Erfüllung dieser Aufgabe dominiere den Haushalt in einem Ausmaß, dass dies im Hinblick auf die übrigen vielfältigen Aufgaben der Kommune und die Bedürfnisse aller Bürger kaum zu rechtfertigen sei, kritisierte Spieker.

Grüne: Kraftakt für die Verwaltung

Für Gisela Wicke ist diese Problematik allerdings auch hausgemacht. Durch die zu schnelle, unüberlegte Ausweisung von Neubaugebieten seien Folgekosten entstanden, meinte die Bündnisgrüne. Die Umsetzung erfordere Personal mit Gesamtkosten von 14,4 Millionen Euro. Für die Verwaltung sei die Bewältigung dieser Aufgabe ein Kraftakt.

Ein weiteres Problem aus Sicht von Wicke ist der Fachkräftemangel. Nicht ohne Grund suche die Stadt auf Bannern Fachpersonal im Erziehungsbereich. Die Grünen fordern deshalb ein Personalentwicklungskonzept.

Für die SPD hat die verlässliche und qualitätsvolle Betreuung von Kindern zwischen dem ersten und sechsten Lebensjahr einen hohen Stellenwert. „Neben der räumlichen Ausstattung hat die ausgezeichnete Ausbildung des pädagogischen Personals in den Betreuungseinrichtungen für uns eine besondere Priorität“, sagte der SPD-Fraktionsvorsitzende Henning Harter in seiner Rede zum Haushalt. Die hohe Priorität zeige sich laut Harter auch an den Ausgaben. Immerhin würden 33 Prozent der gesamten Personalaufwendungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Kitas ausgegeben. Aktuell werden rund 600 Jungen und Mädchen betreut.

Lesen Sie auch

Von Dirk Wirausky