Gehrden

Eine große, weiße Maschine steht im OP des Klinikums Robert Koch. Ihre vier Arme sind über dem Patienten in Position, und über vier Hülsen gelangen ihre Instrumente in dessen Bauchraum. Der Chirurg sitzt an einer Steuerkonsole, bei deren Anblick jeder Videospiel-Fan neidisch würde: Den Kopf hat der Arzt in einem übergroßen 3D-Monitor versenkt, seine Finger und seine Füße sind jeweils mit unterschiedlichen Steuerungshebeln und -pedalen verbunden.

Auf den Millimeter genau

Dr. Heiko Aselmann operiert bereits seit sechs Jahren mit dem Da-Vinci-System. Die Bewegungen der Instrumente im Bauch des Patienten, die er am Steuerungspult ausführt, lassen sich über einen großen Monitor verfolgen. Sie sind präzise, jede Vergrößerung und jeder Schnitt sitzen nahezu perfekt. Das ist einer der großen Vorteile des Roboters: Das OP-Feld lässt sich deutlich vergrößert darstellen. Bewegt der Operateur seinen Finger mehrere Zentimeter, bewegt sich das Instrument – je nach Vergrößerungsfaktor – nur um Millimeter. „Wir können so viel mehr Details erkennen und viel feiner präparieren“, erläutert Aselmann. Dabei sind die Maschinenarme nicht nur präziser, sondern auch beweglicher. „Der Roboter macht genau das, was wir mit der Hand machen. Das ist bei der herkömmlichen Technik ganz anders, da ist man wesentlich eingeschränkter“, unterstreicht der Oberarzt.

Schonende OP möglich

Gerade auch die Urologie des Klinikums nutzt diese Möglichkeiten, denn dort wird im männlichen Becken operiert, welches von Natur aus eher eng ist. „Die Vorteile des Da-Vinci-Systems werden da sehr schnell deutlich“, sagt Chefarzt Dr. Florian Fuller. „Zum Beispiel bei einer Prostata-OP kommt es auf hohe Präzision an, um das benachbarte Nervengeflecht so wenig wie möglich in Mitleidenschaft zu ziehen“, sagt er.

Die hohe Beweglichkeit des Roboters eröffnet zudem neue Möglichkeiten – beispielsweise bei tief im Körper sitzenden Tumoren oder bei stark übergewichtigen Patienten. Da reicht die Manövrierfähigkeit der klassischen minimal-invasive Methoden („Schlüssellochtechnik“) in der Regel nicht aus, und so bliebe nur die offene Operation möglich – für den Patienten bedeutet das eine deutlich höhere Belastung. Dank des Da-Vinci-Roboters können solche Fälle in Zukunft auch schonend operiert werden.

Von Dirk Wirausky