Gehrden/Lenthe

Die Regionsversammlung hat Jan Blanck für weitere vier Jahre in seinem Ehrenamt als Beauftragter für die archäologische Denkmalpflege im Stadtgebiet Gehrden bestätigt. Die Ernennungsurkunde wurde ihm jetzt im Regionshaus von Kommunalarchäologin Ute Bartelt und Konrad Helmsen, Leiter des Fachbereichs Bauen der Region Hannover, überreicht. Es ist seine zweite Wiederbestellung in dieser Funktion.

Seit 2010 ehrenamtlich tätig

Der 37-jährige Blanck ist bereits seit 2010 ehrenamtlich Beauftragter für die archäologische Denkmalpflege in Gehrden. Seitdem hat er die Arbeit der hauptamtlichen Kollegin in vielfältiger Weise unterstützt – etwa bei Geländekontrollen, Baustellenbeobachtungen, Ausgrabungen oder den Forschungen auf dem Gehrdener Burgberg. Bartelt bezeichnete Blanck vor einigen Jahren als das „wachsame Auge“ in Gehrden und Umgebung. Sein Engagement führte zur Entdeckung vieler neuer Fundstellen im Stadtgebiet. Dafür sei sie ihm sehr dankbar, sagte Bartelt. Schließlich sei Gehrden ein wichtiger Ort für die Archäologie.

Tatsächlich haben die Experten in den vergangenen Jahren immer wieder Funde gemacht, die auf eine lange Siedlungsgeschichte Gehrdens hindeuten. Besonders am Bünteweg und in den Neubaugebieten Großes Neddernholz und Langes Feld III haben Ausgrabungen wichtige siedlungsgeschichtliche Spuren zu Tage gebracht. Die Funde stammen aus der Bronzezeit beziehungsweise vorrömischen Eisenzeit, also etwa ein Jahrtausend vor Christus.

Wertvolle Funde

In der Kernstadt sind auf der Fläche des ehemaligen Rewe-Marktes an der Kirchstraße und auf dem Gelände des einstigen Gehrke-Hauses am Steinweg Fundstücke entdeckt worden, die beweisen, dass die Geschichte Gehrdens bereits im 10. Jahrhundert begonnen hat.

Das Interesse für die Archäologie entdeckte Blanck bei den Urlaubsreisen mit seinen Eltern, die an historische Stätten in Griechenland und in der Türkei führten. Antike Vasen oder Säulen hätten ihn damals so sehr fasziniert, dass er sich intensiver mit der Archäologie beschäftigt habe, sagte er. Später widmete er sich der Lokalgeschichte. Die Archäologie ist auch ein wesentlicher Bestandteil seines Lebens, sie ist Hobby und Beruf zugleich. „Ich bin ein Quereinsteiger“, sagt Blanck. Zum Elektrotechniker ausgebildet, ist er seit einigen Jahren als Grabungsfacharbeiter tätig.

