In die Diskussion um eine bessere Anbindung an die S-Bahn nach Hannover hat sich nun auch das Jugendparlament eingeschaltet. Und das hat eine klare Meinung: Die gegenwärtige Situation ist für Jugendliche nicht attraktiv.

In einer Stellungnahme kritisiert das Gremium, dass die Fahrten mit dem Sprinter der Linie 500 deutlich zu lange dauern. „Die Fahrt von Gehrden bis zum Hauptbahnhof nach Hannover dauert in der Regel geschlagene 52 Minuten, was bei hohem Verkehrsaufkommen am Steintor Hannover auch dazu führen kann, dass der Bus eine Stunde und länger braucht“, sagen die Jugendlichen übereinstimmend.

Im Vergleich dazu dauere die Zugverbindung von Weetzen nach Hannover ( Hauptbahnhof) weniger als die Hälfte der Zeit, nämlich 22 Minuten mit der Linie S 5 und auch nur 26 Minuten mit der Linie S 1. Mit dem Auto würde man für die Strecke von Gehrden nach Hannover zum Hauptbahnhof im besten Fall etwa 25 Minuten benötigen.

„Es fehlt leider seit geraumer Zeit eine anständige Busanbindung an den Bahnhof in Weetzen“, bemängelt das Jugendparlament. Es sei notwendig, dorthin eine Linie einzurichten, die nicht nur regelmäßig, sondern auch in einem Takt fahre, mit dem die Züge rechtzeitig erreicht werden können. Dabei sei wichtig, dass Fahrgäste bereits zehn Minuten vor Abfahrt der Züge am Bahnhof Weetzen ankämen, betonen die Jugendlichen und verweisen auf die inzwischen eingestellte Buslinie 350. Diese sei teilweise so spät oder knapp angekommen, dass Fahrgäste den Anschlusszug oft nur mit viel Glück hätten erreichen können.

Jugendliche sind auf ÖPNV angewiesen

Die vom Jugendparlament geforderte Verbindung sollte auch an allen Wochentagen verfügbar sein und das regelmäßig im Zeitraum zwischen 6 und 22 Uhr. Optimal wäre es, die Verbindung mit einem geringeren Takt bis Mitternacht aufrechtzuhalten, ergänzen die Nachwuchspolitiker. Im Interesse aller Gehrdener Bürger und gerade für die Jugendlichen wäre dies eine große Bereicherung.

„Gerade wir Jugendlichen sind zwingend auf den ÖPNV angewiesen, auch um zu den Berufsfachschulen oder Ausbildungsstellen in Hannover oder Springe oder Hameln zu kommen, da die wenigsten Jugendlichen über ein eigenes Fortbewegungsmittel verfügen“, heißt es in dem Schreiben weiter. Und für den Wirtschaftsstandort Gehrden wäre dies von Vorteil, da viele Pendler und Auszubildende damit eine gute Möglichkeit hätten, in relativ kurzer Reisezeit von und nach Gehrden zu kommen.

„Wir als Jugendparlament fordern die Region Hannover und die Stadt Gehrden dazu auf, sich intensiv für eine solche Busverbindung stark zu machen und eine vernünftige Lösung zu präsentieren, die für alle zufriedenstellend gestaltet ist“, lautet der Appell. Wenn eine günstigere Verbindung mit dem ÖPNV existieren würde, würden nach Ansicht der Jugendlichen viele Bürger vom Auto auf den stressfreieren Bus und die S-Bahn wechseln, so dass dieser sich auch wirtschaftlich rentiere. Zudem wäre es ein positives Zeichen für die Verkehrswende, meinen sie.

In den vergangenen Wochen hatten sich CDU, Grüne und die Bürgerinitiative (BI) „Wir in Gehrden“ vehement für eine Verlängerung der Buslinie 500 zum S-Bahnhof Weetzen eingesetzt. Bislang lehnt die Region Hannover diese Forderung allerdings aus Kostengründen ab.

Von Dirk Wirausky