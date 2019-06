Gehrden

Ärger an der Musikschule: Eltern haben die aktuellen Bedingungen rund um die Einrichtung kritisiert und die Stadt in einem Elternbrief umgehend zum Handeln aufgefordert.

In einem Schreiben an Bürgermeister Cord Mittendorf bemängelt eine Elterninitiative die massive Ruhestörung, den Vandalismus und die Einschüchterung der Musikschulkinder durch Jugendliche, die sich im Außenbereich der Unterrichtsräume aufhalten. Die Vorwürfe der Eltern sind drastisch: Bälle würden mit voller Wucht gegen die Außenwände und Scheiben der Musikräume geschossen und geworfen, dazu komme laute Musik, Geschrei und ein aggressives Verhalten gegenüber Kindern, Lehrern und Eltern. Auch Alkohol ist laut Elterninitiative dabei im Spiel. Gerade jüngere Musikschüler trauten sich nicht mehr zum Unterricht zu gehen.

Die Stadt wird aufgefordert, ihrer Fürsorgepflicht gegenüber den Musikschulkindern nachzukommen. Sie solle die Sicherheit der Schüler gewährleisten und für einen störungsfreien Unterricht sorgen, fordert die Elterninitiative. Ein Vorschlag: Die Stadt soll über den Einsatz von Streetworkern nachdenken. „Wir brauchen für unsere Kinder ein angstfreies und sicheres Umfeld“, heißt es in dem Schreiben der Eltern.

Auch die aktuelle Raumsituation wollen die Eltern nicht mehr hinnehmen. Besonders der Grundbereichsraum in der Sporthalle steht in der Kritik. Er sei zu klein, schlecht gelüftet, im Winter fußkalt und im Sommer zu heiß. Zudem werde er bei Sportveranstaltungen von Vereinen benötigt. Die Gruppe fordert daher einen Raum, der von Montag bis Freitag ausschließlich von der Musikschule genutzt werden kann.

Die Stadt kennt die Probleme, den Elternbrief offiziell aber nicht. „Er ist uns nicht zugestellt worden“, sagt der Erste Stadtrat André Erpenbach. Grundsätzlich sei die Stadt gesprächsbereit und suche nach Lösungen. Unter anderem habe es Überlegungen gegeben, die Verwaltung der Musikschule im Matthias-Claudius-Gymnasium unterzubringen. „Aber es gibt keine geeigneten Räume“, sagt Erpenbach.

Situation schon im vergangenen Jahr bemängelt

Die Musikschule ist vor sieben Jahren aus einem Trakt der Oberschule in Räume des Jugendpavillons ausgelagert worden. Seitdem gibt es Kritik an der räumlichen Situation. Musikschulleiter Alfons Schleinschock hatte erst vor einem Jahr angemerkt, dass der Unterricht in der Einrichtung immer wieder von Jugendlichen gestört werde. Die Heranwachsenden, die ihre Freizeit im Jugendpavillon verbringen, würden bewusst und massiv stören, beklagte sich Schleinschock damals im Ausschuss für Sport, Kultur und Soziales. Selbst die Polizei musste schon gerufen werden. Lehrkräfte und Kinder hätten sogar Angst, den Unterricht zu besuchen.

Musikschule und Jugendpavillon passen aus Sicht von Schleinschock nicht zusammen in ein Gebäude. Die unterschiedlichen Bedürfnisse seien nicht miteinander zu vereinbaren. Es bestehe daher akuter Handlungsbedarf, mittelfristig sei eine Lösung nötig. Die Verwaltung versprach, die Situation zu prüfen und Lösungen anzubieten.

Von Dirk Wirausky