Die Mitglieder des Jugendparlaments machen Druck. Sie haben die Verwaltung aufgefordert, einen Standort für eine Outdoor-Anlage zu finden und die Umgestaltung des Vorplatzes am Jugendpavillon in Angriff zu nehmen.

Das Jugendparlament hat es sich zur Aufgabe gemacht, einen Platz für Jugendliche in der Kernstadt zu schaffen. Dies ist seit vielen Jahren überfällig. Es sei an der Zeit, dieses Begehren der Jugendlichen endlich zu berücksichtigen und auch kurzfristig umzusetzen, fordern die Nachwuchspolitiker. Kinder und Jugendliche brauchten so einen Platz, der etwa 1000 Quadratmeter groß sein soll.

Stadt soll aktiv werden

Der Wunsch des Jugendparlaments ist eine Anlage, auf der sich Jungen und Mädchen sportlich betätigen und auch abends noch zusammensitzen können. Der Platz sollte nicht zu dezentral, gut zu erreichen und so gelegen sein, dass Anwohner nicht gestört würden. Die Fläche sollte darüber hinaus jederzeit zugänglich und nicht an Öffnungszeiten gebunden sein. Der eindeutige Appell an die Stadt: Sie müsse allmählich aktiv werden, damit dieser Wunsch endlich in Erfüllung geht.

„Es ist an der Zeit, dass dieser Antrag kommt“, sagte Tobias Butzer. Sinnvoll sei eine Anlage für Fußball, Basketball oder Tischtennis. Auch Jugendbürgermeister Niclas Hischke erachtet einen sogenannten Multifunktionsplatz als ideal. Dafür solle die Stadt eine mögliche Fläche anbieten.

Platz am Jugendpavillon soll schöner werden

Darüber hinaus beantragte das Jugendparlament die Neugestaltung des Vorplatzes am Jugendpavillon. Der Platz habe für die Jugendlichen eine hohe Bedeutung, weil sie sich dort auch außerhalb der Öffnungszeiten des Jugendpavillons treffen können, heißt es in dem Antrag. Der Platz sei aber längst nicht mehr zeitgemäß und sehr unattraktiv. Die Jungparlamentarier fordern die Verwaltung deshalb auf, einen Planer zu beauftragen, der die Ideen der verschiedenen Institutionen und der Jugendlichen zusammenträgt, anschließend einen Gestaltungsvorschlag unterbreitet und einen entsprechenden Kostenvoranschlag erstellt.

Auch dieses Projekt müsse endlich vorankommen, betonte Johannes Schäftlein. „Deshalb muss zunächst einmal festgestellt werden, was gemacht werden soll“, sagte er. Unterstützung wird es für dieses Projekt vom Förderverein Jupa & friends geben. „Wir sind gerne bereitet, dabei zu helfen“, sagte der Vorsitzende Helmut Meffert. Allerdings müsse zuvor eine Gesamtplanung vorliegen.

Von Dirk Wirausky